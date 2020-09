Nữ CSGT TP.HCM bắn tốc độ ở quốc lộ: Nhiều người chạy xe bất ngờ

Trưa 10.9, tổ công tác gồm 5 nữ CSGT của đội hình nữ CSGT dẫn đoàn Công an TP.HCM cùng với tổ tuần tra kiểm soát Đội CSGT An Sương, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) thực hiện chuyên đề bắn tốc độ trên Quốc lộ 22 (hướng từ Củ Chi về An Sương).