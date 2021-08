Bức xúc con trai đánh mẹ ruột, dùng dao dọa giết vì không mượn được điện thoại

Ngày 18.8, Công an H.Long Điền (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết đã mời Nguyễn Thành N. (34 tuổi, ngụ xã Phước Tỉnh) để làm rõ việc N. dùng cây lau nhà đánh và lấy dao dọa giết mẹ ruột của mình.

Bị đánh, bà C. nhảy xuống giường ôm con trai lại để tránh đòn Ảnh cắt từ clip

Theo Công an H.Long Điền, ngày 17.8, trên các trang mạng xã hội đăng tải một clip dài hơn 1 phút. Theo đó, khoảng 3 giờ 11 cùng ngày, N. đến giường ngủ của mẹ ruột là bà Đ.T.C (54 tuổi) để hỏi mượn điện thoại. Lúc này bà C. đang ngủ cùng 2 con nhỏ.

Ban đầu, bà C. không muốn cho N. mượn điện thoại thì N. lấy cây lau nhà liên tục quất mạnh 2 cái vào người bà. Hai em nhỏ của N. thấy anh trai đánh mẹ chỉ biết khép mình vào một góc giường.

2 em ruột của N. chứng kiến mẹ bị đánh chỉ biết khép mình vào góc giường Ảnh cắt từ clip

Bị đánh, bà C. nhảy xuống giường ôm N. lại để tránh trận đòn và đồng ý cho con trai mượn điện thoại. Lúc bà C. đang lục túi áo treo trên tường để lấy điện thoại thì N. nhặt con dao dưới nền nhà giơ lên dọa đâm bà C..

Clip đăng tải trên đã thu hút hàng ngàn lượt bình luận, bức xúc trước hành vi bất hiếu của N.

Ngày 18.8, một lãnh đạo Công an H.Long Điền cho biết đã mời N. và bà C. đến làm việc. Qua làm việc ban đầu cho thấy N. có dấu hiệu tâm thần. Bà C. cũng yêu cầu cơ quan chức năng không xem xét xử lý việc con trai bà dùng cây lau nhà đánh bà.

“Chúng tôi đã bàn giao N. về địa phương để quản lý. Khi nào hết dịch sẽ đưa N. đi giám định tâm thần để tiếp tục xử lý. Việc N. dùng cây lau nhà đánh mẹ mình khiến nhiều người rất bức xúc”, lãnh đạo này cho hay.