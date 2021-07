Bà Rịa - Vũng Tàu: Nghi án cô giáo bị con trai đâm tử vong rồi tự tử

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên ngày 10.7, nguyên nhân ban đầu vụ án mẹ con cô giáo tử vong, nghi do bị người con trai sát hại, sau đó đâm vào cổ tự tử

Hãi hùng án mạng ở Bà Rịa - Vũng Tàu, nghi cô giáo và con trai bị cắt cổ

Nghi án cô giáo bị con trai sát hại rồi sau đó tự tử Ảnh: Nguyễn Long

Theo đó, khoảng 8 giờ cùng ngày, con trai học lớp 2 của chị L.T.T (49 tuổi, ngụ xã Nghĩa Thành, H.Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu) phát hiện mẹ nằm gục dưới vũng máu ở khu vực bếp. Tiếp đó, cháu trai này vào phòng ngủ thì phát hiện anh ruột là H.V.H (18 tuổi) đã tử vong trên giường ngủ vết cắt ở cổ.

Cháu trai đã nhanh chóng chạy ra ngoài kêu cứu hàng xóm.

Nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Đức cùng Công an xã Nghĩa Thành đã đến bảo vệ hiện trường, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều tra nguyên nhân vụ án mạng.

Nguồn tin của PV cho biết, H. là học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Du (H.Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu) vừa thi tốt nghiệp phổ thông xong.

Những ngày vừa qua, giữa cô giáo và con trai của mình đã xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Sáng 10.7, khi chồng chị H. đi làm thì ở nhà xảy ra vụ án mạng trên.

Chị H. bị đâm nhiều nhát vào bụng, gục chết tại bếp ăn. Riêng H. tử vong trên giường ngủ với vết cắt trên cổ.

Chị H. là giáo viên đang công tác tại Trường tiểu học Nghĩa Thành, H.Châu Đức