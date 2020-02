Án mạng trên bàn nhậu, một người bị đâm 4 nhát dao chết tại chỗ

Ngày 24.2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp cùng Công an H.Long Điền điều tra vụ án mạng trên bàn nhậu do mâu thuẫn về lối xưng hô, khiến một người bị đâm tử vong.