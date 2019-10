Án mạng tại Bình Châu: Sát hại người tình, để lại thư tuyệt mệnh rồi tự tử

Chiều 19.10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bàn giao 2 thi thể trong vụ án mạng xảy ra tại ấp Bình Trung xã Bình Châu (H.Xuyên Mộc) cho gia đình lo an táng.

Thư tuyệt mệnh

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, chị H.T.B (34 tuổi, ngụ xã Bình Châu) có 3 người con. Con lớn chị B. đang sinh sống tại tỉnh Bình Phước. Do chồng đi làm xa, chị B. ở nhà với hai con nhỏ học lớp 5 và lớp 7.

Tối 18.10, hai con nhỏ chị B. ngủ trong phòng và khóa cửa bên ngoài. Khoảng hơn 5 giờ ngày 19.10, hai con nhỏ của chị B. mở cửa không được nên kêu cứu và khóc lóc.

Hàng xóm xung quanh nghe tiếng kêu cứu chạy đến nhà thì phát hiện chị B. tử vong trên vũng máu , liền báo công an.

Hàng xóm cũng mở cửa phòng cho hai con nhỏ chị B. ra ngoài nhưng yêu cầu 2 bé nhắm mắt, không cho nhìn thấy hiện trường vụ án.

Khi Công an xã Bình Châu đến thì phát hiện thi thể ông Nguyễn Văn C. (52 tuổi) tử vong trong tình trạng treo cổ cũng trong căn nhà của chị B.

Một cán bộ công an tham gia điều tra vụ án cho biết, nguyên nhân ban đầu xác định chị B. bị ông C. cắt cổ khiến nạn nhân tử vong, sau đó ông C. dùng dây treo cổ tự tử.

Qua điều tra, cơ quan công an cũng thu giữ một lá thư tuyệt mệnh do ông C. để lại. Theo nội dung thư, ông C. và chị B. có quan hệ tình cảm với nhau khoảng 2 năm qua. Gia đình chị B. biết nên nhiều lần khuyên ngăn. Bản thân chị B. có chồng nhưng hiện không sống chung nên ông C. thường xuyên qua nhà chị B. ở.

Gần đây, chị B. chủ động chia tay, không muốn quan hệ với ông C. nữa nên ông này sát hại nạn nhân rồi tự tử.