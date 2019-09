Phát hiện 1 thanh niên chết trong tư thế treo cổ, để lại thư tuyệt mệnh

Trưa 18.9, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) bàn giao thi thể một thanh niên được phát hiện trong tư thế treo cổ. Thông tin ban đầu, nạn nhân tự tử vì buồn chuyện yêu đương .,

Trước đó, khoảng 6 giờ cùng ngày (18.9), một người đàn ông đi tập thể dục trên đường nội bộ KCN Hòa Khánh, đoạn song song đường 602 (tổ 78, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu) thì phát hiện một nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ.

Khi được phát hiện, nạn nhân mặc quần dài màu đen, áo màu xanh. Trong túi quần của nạn nhân có một bức thư tuyệt mệnh cùng số điện thoại gia đình.

Xác minh lai lịch, Công an P.Hòa Khánh Bắc xác định danh tính là anh Trần Minh Hoàng (38 tuổi). Anh Hoàng quê ở huyện miền núi Nam Giang của tỉnh Quảng Nam (ngụ thôn Pà Roong, xã Cà Dy), làm thợ nề ở Đà Nẵng.

Trong thư tuyệt mệnh, anh Hoàng cho biết do buồn chuyện yêu đương nên chọn giải pháp tiêu cực, treo cổ tự tử. Công an P.Hòa Khánh Bắc đã liên hệ gia đình để nhận thi thể, đưa về quê an táng.