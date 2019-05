[LIVE] Ca sĩ nhí mong mẹ thay thận, thầy giáo chạy xe ôm trở lại giảng đường

Ngày vừa sinh Nhật, chị Trần Thị Đức (mẹ của Nhật) phát hiện mình bị suy thận mạn tính. Vài năm sau đó, chị phải nghỉ dạy vì sức khỏe yếu và chạy thận tới nay đã 14 năm.

17 năm đứng trên bục giảng dạy Toán với niềm đam mê truyền đạt kiến thức cho các thế hệ học sinh, anh Thành gần như bị sốc khi phải nghỉ dạy để đi chạy Grab ở một thành phố xa lạ. Nhưng vì hoàn cảnh nên anh lại tự động viên mình phải cố gắng chấp nhận.

Anh chụp hết các bài toán ở những cuốn sách mà mình thích vào điện thoại, những lúc đứng chờ khách, anh lại mở ra xem cho đỡ nhớ nghề.

Cả gia đình dù khó khăn nhưng ai cũng hi sinh vì nhau và mong những điều tốt đẹp đến cho những người còn lạiĐộc Lập

Cũng may trời thương, cho Nhật một giọng hát ấm áp đi vào lòng người. Có lẽ vì vậy mà Nhật đăng ký rất nhiều chương trình với mong muốn tích cóp số tiền thưởng chữa bệnh cho mẹ. Nhưng đến nay, may mắn vẫn chưa mỉm cười với Nhật, các số tiền thưởng vẫn chưa thấm vào đâu so với chi phí cần để thay một quả thận…