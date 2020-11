Các tiệm nail Việt kiều Mỹ ở New York sáng đèn lại khi ông Biden tuyên bố thắng cử

Đặc biệt là các tiệm nail ở khu đối diện bắt đầu làm việc lại sau một thời gian dài bị đóng cửa theo lệnh của Thị Trưởng thành phố. New York từng là điểm nóng của Covid-19 ! Lý do chính là từ sự kiện ông Joe Biden tuyên bố thắng cử Tổng Thống vào ngày này.

Các chị bạn tôi ở tiệm nail tíu tít đi làm lại để bù cho hơn một tháng đóng của. Thời gian đóng cửa, buồn nhất là các chủ tiệm vì họ vẫn phải chịu các chi phí của tiệm. Chị Hà, chủ tiệm nail Jolie nói: “Tiền thuê tiệm mấy ngàn vẫn phải trả! Tiền trả góp mua nhà vẫn phải trả! Mới mua căn nhà mấy trăm ngàn đầu năm nay vì tưởng kinh tế lên, vẫn phải trả góp hàng tháng. Đóng cửa hoài rầu quá!”

Lần trước, khi thành phố New York đóng cửa tất cả các cửa tiệm trong ba tháng, các chủ tiệm được giúp đỡ từ chính phủ. Chị Lan, chủ tiệm Pretty chia sẻ: “Tôi được chính phủ cho mượn 10.000 USD diện hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ với lãi suất thấp. Ông Trump ký sắc lệnh CARES Act giúp đỡ qua cơn khó khăn chung này. Tuy nhiên, đợt nghỉ gần đây không nghe nói gì…”

Các cô thợ nail làm thuê dễ thở hơn vì nếu không đi làm thì không phải trả tiền thuê tiệm. Cô Jerry Nguyễn, thợ nail, tâm sự: “Tiệm còn vắng lắm vì hết mùa nail rồi, trời bắt đầu lạnh ở New York làm mùa nail buồn. Ai cũng co ro trong tấm áo ấm, đi thật nhanh về nhà, có cơ hội đâu để khoe móng đẹp như mùa hè. May mà cuối tuần vừa rồi trời nắng ấm một chút nên khách quen đến lai rai!”

Tiệm nail vắng còn là do một số khách đã bỏ thói quen làm móng sau một thời gian gián đoạn, hoặc khách quen đã chuyển chổ ở đến nơi khác. Có những khách còn chưa biết tiệm đã được mở cửa lại, không ngoại trừ một số người còn sợ dịch Covid…

Tiền kiếm chật vật, nhưng bộ phận nail của người Việt vẫn rất quan tâm đến gia đình, đến quê nhà. Họ là những người rất tích cực gửi tiền về chia sẻ cùng gia đình, cùng những chương trình thiện nguyện giúp đỡ đồng bào bão lụt, thiên tai, cơ nhỡ… với tâm niệm “ lá lành đùm lá rách ”. Như cô Jerry cười tươi khi tôi hỏi về gia đình vẫn còn ở Việt Nam: “Tui mới gởi ít tiền về góp cho người anh mua chiếc xe Grab chạy mưu sinh”. Cô Janet Tran thì bảo: “Má tui vừa phụ mua gạo cho bà con bão lụt miền Trung từ tiền tui gởi về”.

Sau cuộc bầu cử, mọi người trở về với những lo toan bộn bề của cuộc sống thường ngày

Thêm tin vui mới là vừa có một sự kiện lớn tác động mạnh đến đời sống của người dân thành phố New York và có lẽ cả trên nước Mỹ: đó là dấu hiệu khả quan của hai loại vaccine phòng ngừa bệnh dịch Covid đã có hiệu quả đến 90%. Từ đó thị trường chứng khoán sôi động và ngập tràn màu sắc xanh. Đại đa số các loại cổ phiếu tăng mạnh.

Vì thế, chúng ta cùng hy vọng mọi việc sẽ dần khả quan hơn!

New York là một thành phố bận rộn và đắt đỏ; vì thế, mặc dù kết quả bầu cử Tổng thống 2020 vẫn còn cãi cọ, mọi người dường như đã quên mất nó!

Là một người nhập cư tại Mỹ, cũng như nhiều Việt kiều Mỹ đang sống và làm việc ở xứ cờ hoa, tôi hi vọng dù Tổng thống nào, đảng nào cầm quyền, vẫn sẽ luôn luôn đặt lợi ích của những công dân “thấp cổ bé họng” lên hàng đầu!