Cảm kích những người đục tường, giải cứu bé sơ sinh bị bỏ giữa khe hẹp

Trên fanpage Công an TP.Hà Nội thông tin, ngay sau khi nhận được tin báo của người dân phát hiện một cháu bé bị mắc kẹt tại khe tường giữa 2 ngôi nhà trong ngõ 174 Trâu Quỳ (TT.Trâu Quỳ, H.Gia Lâm), Đội cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn công an huyện và công an thị trấn khẩn trương có mặt tại hiện trường tìm cách giải cứu. Do khe tường quá hẹp, lực lượng chức năng cùng nhân dân đã thận trọng đục tường, nỗ lực bảo đảm an toàn đưa cháu bé ra ngoài thành công.

Nỗ lực giải cứu cháu bé của người dân và lực lượng chức năng được cư dân mạng cảm kích và thả tim không ngớt.

“Ai cũng vậy thôi chứ không riêng gì tôi”

Anh Nguyễn Huy Tuân (24 tuổi, quê ở Ý Yên, Nam Định), người tham gia đục tường đưa em bé thoát khỏi khe hẹp, kể với PV: “Tôi cùng mấy người trong xóm trọ chạy đến thấy em bé nằm giữa khe hẹp không có gì quấn bên người, vẫn còn cuống rốn, đỏ hỏn. Lúc đầu tôi tưởng là con búp bê, nhưng nhìn kỹ thấy em bé cựa quậy nên chạy khắp nơi tìm cái khoan đục tường để cứu bé”.

“Đưa được em bé ra ngoài, tôi và mọi người vui lắm. Nhìn thấy em bé chỉ muốn lao vào cứu thôi chứ không có suy nghĩ nhiều, chắc ai cũng vậy thôi chứ không riêng gì tôi”, anh Tuân chia sẻ.

Anh Nguyễn Lương Bằng (19 tuổi, ở ngõ Đào Nguyên A), người phụ anh Tuân đục tường, kể khi ấy đang ở cửa hàng, thấy mọi người đến mượn khoan, anh mới biết. Sẵn có máy khoan, anh tức tốc đến. “Nghe mọi người kể, tôi bủn rủn hết chân tay nhưng cũng cùng mọi người đưa em bé ra. Mọi người lấy chổi quét bụi để không dính vào người bé. Khe tường rất hẹp, khoảng 20 cm, nên ai cũng làm cẩn thận để không gây tổn thương đến bé ”, anh Bằng nhớ lại.

Khe tường hẹp nơi bé trai bị bỏ rơi và lỗ đục để cứu em bé

Mong thân nhân nhận lại cháu bé

Anh Tuân mới chuyển về sống tại Trâu Quỳ khoảng một tháng, làm thi công công trình nên cũng có kinh nghiệm trong việc khoan tường. Do vậy, anh biết và cố gắng làm nhanh để cứu bé. Làm công nhân, thu nhập 4 - 5 triệu/tháng, trừ chi phí sinh hoạt, anh dành dụm gửi về bố mẹ ở quê 1 triệu/tháng. Do dịch Covid-19 , công việc không ổn định, không có việc thường xuyên nên anh buộc cắt giảm chi tiêu để vượt giai đoạn khó khăn này. Còn anh Bằng làm ở cửa hàng giặt quần áo gần khu trọ này hai năm nay.

Mong ước hiện tại của cả hai anh là có người thân nhận lại cháu hoặc ai đó hảo tâm nhận nuôi để bé được lớn lên trong môi trường phát triển tốt nhất. Nếu được như vậy, anh cũng sẽ giữ liên lạc với người nuôi bé để được thăm hỏi bé thường xuyên. Anh Tuân chia sẻ thêm đây là lần thứ hai anh cứu người. “5 - 6 năm trước tôi đã cứu một bé cạnh nhà rơi xuống ao chới với giữa dòng nước. Giờ bé học lớp 5, về quê thỉnh thoảng bé cũng gọi tôi bằng bố nuôi”, anh kể. Trong khi đó, trả lời PV Thanh Niên , đại diện Công an H.Gia Lâm cho biết đang xác minh làm rõ mẹ cháu bé là ai. “Quan trọng và may mắn nhất là cháu bé rất ổn, sức khỏe tốt lên…”, vị này nói.