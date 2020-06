Căn nhà đá ong độc đáo: Mát vào mùa hè, ấm vào mùa đông

Sáng 7.6, Công an H.Dầu Tiếng (Bình Dương) đã cử lực lượng xác minh dấu vết trong vườn cây nhà dân ở xã Thanh An để làm rõ một số thông tin đăng trên trang mạng xã hội cho rằng người dân ở ấp Bến Chùa đã phát hiện một con vịt bị xé ăn thịt với nhiều vết cắn lớn, nghi do thú hoang dã gây ra.