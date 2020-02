Cảnh báo từ một vụ cháy đau lòng khiến con gái 5 tuổi ra đi

Vụ cháy xảy ra ngày 8.2, ban đầu chỉ là ngọn lửa nhỏ, nhưng rồi bùng phát vì can xăng 12 lít ông Vinh để gần đó chia nhỏ bán lẻ. Rất đông bà con đã đến dập lửa, tuy nhiên việc dập lửa bằng nước làm cho ngọn lửa có xăng càng bùng phát dữ dội. Khi phát hiện lửa cháy lan vào trong nhà, cháu bé hoảng loạn, lùi vào phòng nhỏ bên trong, đóng cửa kín nên đã chết ngạt.

Ông Vinh kể lại: “Lúc đó hoảng loạn quá tôi không nghĩ ra được gì, biết con còn ở trong nhà nhưng lửa to quá không cứu được, nước lan đến đâu, cháy đến đó. Giá như tôi đừng bán xăng thì đã không xảy ra chuyện đau lòng. Nhưng lỡ xảy ra cháy mà biết cách dập lửa thì con đã không chết”.

Nguyên nhân vụ cháy được cơ quan công an xác định là do hệ thống điện nhà ông Vinh bị chập. Ngọn lửa phát ra từ điện gặp can xăng nên bùng cháy. Nếu như lúc này có bình chữa cháy và biết sử dụng thì đám cháy đã được dập tắt ngay từ đầu, không lan to như vậy. Và nếu như hiểu biết hơn về cách dập lửa thì hậu quả đau lòng đã không xảy ra. Trong khi đó, cách nhà ông Vinh khoảng 5 m là đống cát rất lớn của nhà kế bên đang dùng xây nhà nhưng đã không sử dụng để dập lửa.