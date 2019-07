Phập phồng hiểm họa cháy nổ chung cư tuổi 'cụ' ở TP.HCM

'Xuống cấp lắm rồi'

Hiện nay, tại TP.HCM có 474 chung cư được xây dựng, đưa vào hoạt động trước khi luật PCCC ra đời năm 2001. Những chung cư này hiện xuống cấp, không đảm bảo an toàn PCCC, nguy cơ cháy cao, khiến cư dân sống ở những chung cư này lo lắng.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, đa phần các căn hộ tại chung cư Trúc Giang (P.13, Q.4) đã xuống cấp trầm trọng. Chung cư Trúc Giang được xây dựng từ trước năm 1975, gồm 5 tầng, 123 căn hộ với hàng trăm người sinh sống. Chung cư này có kết quả kiểm định cấp D (thuộc diện nguy hiểm, cần di dời - PV). Phần tường bị nứt nẻ tại các căn hộ được người dân chắp vá bằng xi măng; khu vực cầu thang cũng xuống cấp; không có hệ thống báo cháy... Các hộ dân sinh sống tại đây muốn được di dời sớm nhưng còn vướng mắc nhiều vấn đề về đền bù cũng như chính sách tái định cư.

Tường bong tróc, cơ sở vật chất xuống cấp tại chung cư Trúc Giang (Q.4) ẢNH: TRẦN TIẾN

Lối thoát hiểm chỉ có "tác dụng" làm nơi phơi đồẢNH: TRẦN TIẾN

Tại Chung cư Vĩnh Hội (Q.4), các trụ điện ở các góc tường nhà chằng chịt dây điện. Tương tự như các chung cư cũ khác, để phòng chống trộm, cư dân tại đây dùng lưới sắt bọc phần ban công lại, gây mất an toàn khi gặp sự cố cháy nổ ẢNH: TRẦN TIẾN

Còn tại Cư xá Thanh Đa (Q.Bình Thạnh), khi PV hỏi về hệ thống PCCC tại đây, hầu hết cư dân ở đây đều lắc đầu và cho biết mỗi hộ dân tự trang bị bình chữa cháy mini đề phòng bất trắc, chứ cư xá không hề có hệ thống báo cháy ẢNH: TRẦN TIẾN

Tại Chung cư Nguyễn Thiện Thuật (P.1, Q.3), các vách tường, cột bê tông, lan can... từ lâu đã bị nứt; phía trước cửa mỗi căn hộ chằng chịt dây điện quấn vào nhau rất dễ xảy ra chập điện. Ông Đào Văn Dũng (50 tuổi, lô B, Chung cư Nguyễn Thiện Thuật, Q.3), nằm trong ban quản lý Chung cư Nguyễn Thiện Thuật cho biết hiện trạng xuống cấp, tường thấm dột, bong tróc... xảy ra ở hầu hết các căn hộ nên nên người dân “mạnh ai nấy sửa”. “Chung cư này xuống cấp lắm rồi! Nhà ai có điều kiện thì mua một bình chữa cháy đề phòng hỏa hoạn. Tại trụ sở khu phố cũng trang bị thêm vài bình chữa cháy. Còn hệ thống chữa cháy như các chung cư khác thì không có”, ông Dũng nói ẢNH: TRẦN TIẾN

Chung cư nhiều “không”

Theo ông Đặng Minh Nguyên, Chánh văn phòng UBND Q.Bình Thạnh, cư xá Thanh Đa qua gần 50 năm sử dụng nên đã xuống cấp trầm trọng về kết cấu. Nhiều hộ dân trong quá trình ở đã tự ý cải tạo, cơi nới thêm. “Hệ thống PCCC tại cư xá này từ xưa giờ vẫn vậy nên không đảm bảo an toàn PCCC và rất nguy hiểm khi có cháy nổ xảy ra. Hiện tại khu cư xá Thanh Đa đã có kế hoạch đập bỏ, xây mới trong thời gian tới”, ông Nguyên cho hay.

Cháy một căn hộ tại khu nhà tập thể - KTX Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng (số 931 - 937 Trần Hưng Đạo, P.1, Q.5) xảy ra vào trưa 11.7 vừa qua ẢNH: TRẦN TIẾN

Ông Trương Lâm Danh, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP.HCM, cho hay qua các cuộc giám sát về tình hình an toàn, PCCC mà HĐND TP.HCM tổ chức cho thấy hầu hết chung cư cũ ở TP.HCM đều không đảm bảo điều kiện PCCC nếu so với luật PCCC. Các chung cư này quá cũ nên không có hệ thống chữa cháy, vòi nước tự động. Do vậy, khi xảy ra cháy, người dân ở các chung cư cũ chủ yếu sử dụng các bình chữa cháy mini hoặc bình chữa cháy cá nhân…

Sau khi kiểm tra và giám sát, HĐND TP.HCM đã đề nghị các ban quản lý chung cư cũ nhanh chóng họp, tổ chức lại hệ thống PCCC; lưu ý người dân thường xuyên kiểm tra, kiểm soát các nguồn điện, lối thoát nạn… Về trách nhiệm nhà nước, HĐND TP.HCM đã đề nghị Sở Xây dựng nhanh chóng rà soát hiện trạng các chung cư cũ để đưa ra các giải pháp nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. Đối với những chung cư cũ được xếp loại nguy hiểm cấp độ D cần phải có phương án di dời.

Nhận định về nguy cơ cháy nổ ở các chung cư cũ trên địa bàn TP.HCM, đại tá Nguyễn Thanh Hưởng, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cho biết các chung cư cũ được xây dựng trước khi luật PCCC ra đời đều không được thẩm duyệt, nghiệm thu về an toàn PCCC. Qua khảo sát, nhiều công trình không đảm bảo nguồn nước phục vụ xe chữa cháy; giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn, hệ thống PCCC không có hoặc xuống cấp nghiêm trọng; người dân tự ý xây dựng, cơi nới, lấn chiếm hành lang; rất nguy hiểm khi có cháy nổ xảy ra.