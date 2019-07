Chung cư cũ tiềm ẩn nguy cơ cháy cao

Các chung cư này có độ tuổi từ 40 - 60 năm, cơ sở vật chất đã cũ kỹ, thiết kế hệ thống thoát hiểm không đáp ứng được yêu cầu PCCC. Hầu hết các căn hộ chung cư cũ đều gắn lồng, lưới sắt để tránh trộm đột nhập cũng như tiện lợi cho việc sinh hoạt, tuy nhiên cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro khi có cháy xảy ra.

Vụ hỏa hoạn tại khu nhà tập thể - KTX Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng (số 931 - 937 Trần Hưng Đạo, P.1, Q.5) xảy ra vào trưa 11.7 vừa qua là một điển hình.

Theo ông Lê Hoàng Châu (Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM - HoREA), trong tổng số hơn 1.000 chung cư của TP.HCM, có 474 chung cư xây trước năm 1975 đã hết niên hạn sử dụng. Những chung cư này không có hệ thống PCCC; nhiều căn hộ bị cơi nới, rào chắn, không có lối thoát hiểm... Nguy cơ tiềm ẩn cháy rất cao. Thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cho biết tại TP còn rất nhiều chung cư được xây khi chưa có luật PCCC nên không được thẩm duyệt, nghiệm thu về an toàn PCCC. Qua khảo sát, nhiều công trình này không đảm bảo các điều kiện về giao thông, nguồn nước phục vụ xe chữa cháy; giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn, hệ thống PCCC không được duy tu; nhiều nơi tự ý xây dựng, cơi nới, lấn chiếm hành lang...

Trước tình hình này, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (PC07, Công an TP.HCM) nhìn nhận, thực trạng các công trình (đặc biệt là chung cư) xây dựng trước khi luật PCCC ra đời năm 2001 thì nguy cơ cháy nổ rất cao. Hầu hết những chung cư này xuống cấp trầm trọng và không đảm bảo an toàn PCCC, thoát hiểm. Điển hình như vụ cháy tại KTX Cao Thắng (Q.5) là tiếng chuông báo động về tình trạng cháy, nổ tại các chung cư cũ. Để khắc phục, theo PC07, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 23/2017/NQ-HĐND thì các quận, huyện sẽ khảo sát đánh giá, lập danh sách những công trình xây dựng, chung cư được xây dựng trước khi luật PCCC ra đời mà không đảm bảo theo các quy định PCCC hiện hành. Các quận huyện sẽ báo cáo lên TP và phối hợp PC07 để tìm giải pháp khắc phục. PC07 sẽ tham mưu cho TP và quận, huyện về các thiết kế, lắp đặt trang thiết bị để đảm bảo an toàn PCCC tại các công trình, nhà chung cư không đảm bảo PCCC.