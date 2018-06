Cầu xây xong 3 năm, không có... đường lên!

Cầu treo Thác Ngấn nối thôn 2 với các thôn 4, 5, 6 của xã Tiên An (H.Tiên Phước, Quảng Nam). Khi cầu xây xong hồi năm 2015, người dân trong khu vực khấp khởi mừng vì giờ đây họ có thể đi tắt xuống TT.Tiên Kỳ, rút ngắn được gần 5 km. Đó là chưa kể, họ cảm thấy an toàn hơn vào mùa mưa lũ. Công trình do Tổng cục Đường bộ (Bộ GTVT) làm chủ đầu tư, kinh phí xây dựng gần 6,5 tỉ đồng; cầu dài gần 100 m, rộng 2,5 m.



Nhưng từ khi cầu xây xong đến nay dân chưa thể đi được. Lý do là đường dẫn nối từ thôn 4 lên cầu còn 300 m ảnh hưởng phần đất ruộng của 6 hộ dân và đất vườn của 3 hộ dân khác, với tổng diện tích 1.200 m2 nên chưa thi công được. Gia đình bà Lê Thị Hiền (58 tuổi, ở thôn 2) là một hộ trong số đó. “Nếu đường đi qua đất nhà tôi thì gia đình tôi phải được nhận tiền đền bù. Tệ nhất cũng phải bồi thường tài sản cây cối, các công trình vệ sinh bị ảnh hưởng bởi dự án, chứ không thể lấy không của dân được”, bà Hiền nói.

Trong khi chính quyền xã đang tìm cách tháo gỡ vướng mắc thì cầu treo Thác Ngấn đã có dấu hiệu xuống cấp. Phần kè chắn bảo vệ mố cầu phía tây bị hư hỏng, lớp bê tông bong tróc để lại một phần lõm ăn sâu vào mố cầu. Ở mố và khu vực đầu cầu phía đông cũng đã xuất hiện nhiều vết nứt, sụt lún nghiêm trọng.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Phú Hoàng, Phó chủ tịch UBND xã Tiên An, cho biết sau khi cầu hoàn thành, địa phương có dự án làm đường dẫn lên cầu, từ thôn 4 lên với chiều dài hơn 1,6 km, triển khai theo cơ chế nhà nước và nhân dân cùng làm. Tuy nhiên, gần 300 m đường dẫn lại "vướng mắc" ở phần đất của các hộ dân; xã sử dụng ngân sách địa phương để bồi thường nhưng không đáp ứng đủ. “Hiện cấp trên đã đồng ý cấp kinh phí, sẽ tiến hành bồi thường cho các hộ dân để xây dựng đường nối lên cầu trong thời gian sớm nhất”, ông Hoàng nói.

Lý giải về việc cầu chưa bàn giao đã có dấu hiệu xuống cấp, ông Hoàng cho biết nguyên nhân là do ảnh hưởng của cơn bão số 12 và các đợt mưa lũ hồi tháng 11.2017. Huyện cũng đã hỗ trợ thêm cho địa phương hơn 30 triệu đồng để sửa chữa phần mố cầu trước mùa mưa lũ năm nay.