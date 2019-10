Cha dượng dí thuốc lá vào háng bé Su, người mẹ 'đồng lõa': 51% thương tật!

Sáng nay, 29.10, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một số clip với nội dung một bé gái quê Trà Vinh, tên bé Su nghi bị bạo hành khi sống cùng mẹ ruột và cha dượng ở P.Tân Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM. Trong clip, bé gái kể lại bị cha dượng đánh, dí tàn thuốc lá vào người.

Những hình ảnh này nhanh chóng thu hút được dân mạng chia sẻ kèm nhiều bình luận phẫn nộ. Nhiều người đã kêu gọi người thân tố cáo hành vi này với công an.

Sau đó, nhiều người xã hội rất phẫn nộ đã tìm tới phòng trọ hỏi chuyện và trình báo với lực lượng công an. Một số clip sau đó cho thấy, đại diện tổ dân phố và người mặc đồng phục công an đã tới đưa những người liên quan đến trụ sở cơ quan công an làm việc.

Nghi phạm cha dượng đã chích thuốc lá vào người bé được người dân, cư dân mạng phối hợp với cơ quan công an đưa về trụ sở Ảnh: chụp lại từ clip

Trả lời PV Thanh Niên chiều 29.10, ông Lê Trương Hải Hiếu (Chủ tịch UBND Q.12) xác nhận sáng cùng ngày có vụ việc người dân trình báo bé gái nghi bị bạo hành. UBND quận cùng các đoàn thể đã cử người đến thăm hỏi và hỗ trợ nạn nhân.

Thông tin mà ông Lê Trương Hải Hiếu cung cấp thêm cho Thanh Niên rất đau lòng khi bé gái giám định thương tật bị tổn thương đến 51%. Do vậy mà hiện cơ quan công an Q.12 đang tạm giữ người cha dượng và mẹ cháu bé để điều tra làm rõ.

Vụ việc gây phẫn nộ cùng cực trên mạng xã hội. Những vết thương của bé gái mới 6 tuổi làm nhiều cư dân mạng thấy nhói lòng và đòi phải xử lý nghiêm minh kẻ đã gây ra nỗi đau khủng khiếp này. Clip có hàng ngàn lượt share và thả biểu tượng giận dữ.

Nhiều người còn lên tiếng phải trừng trị cả người mẹ vì cớ gì để chính núm ruột mình mang nặng đẻ đau lại bị người đàn ông sống cùng hành hạ đến như vậy.

Thông tin chi tiết vụ việc chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến bạn đọc trên số báo in ngày mai 30.10.2019.