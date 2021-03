Cha mẹ ca sĩ Vân Quang Long tố cáo YouTuber vu khống, bôi nhọ: Xử lý đầy nhiêu khê

Trong đơn tố cáo gửi công an tỉnh, cha của ca sĩ Vân Quang Long cung cấp gần chục kênh YouTube gồm: “Lâm miền tây TV”, “Lợi Nguyễn Vlog”, “Thu Tuyền Tây đô”, “Cún nhà”, “Tuấn Kiệt PC”,… Bà Nhâm Thị Tư (68 tuổi, mẹ ca sĩ Vân Quang Long) cho biết từ ngày con trai mất, gia đình bị nhiều người tự dưng YouTuber đến khu vực nhà bà quay phim và đăng tải các clip với nội dung bôi nhọ gia đình.

Luật sư (LS) Lê Trung Phát – Giám đốc Hãng luật Lê Trung Phát cho biết, theo quy định tại Điều 20 của Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 cùng với Điều 143, 144, 163 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 và các điều luật khác có liên quan việc xử lý sẽ mất khá nhiều thời gian.

Theo LS Phát, trong trường hợp này, vì cha mẹ ca sĩ Vân Quang Long có đơn tố giác tội phạm gửi lên Công an tỉnh Đồng Tháp, nên đơn vị này phải thực hiện việc tiếp nhận và xử lý theo luật.

LS Phát nêu ý kiến, theo trình bày của cha mẹ cố ca sĩ Vân Quang Long, việc cung cấp thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của họ được các YouTuber khác nhau đăng bài nên cho thấy sự việc có tính chất độc lập của các chủ thể có hành vi vi phạm. Lúc này, Công an tỉnh Đồng Tháp sẽ tiến hành xác minh thông tin.

“Vì họ xác định những người đăng tin ở các tỉnh khác nhau, nên họ được quyền nhờ sự hỗ trợ của công an các tỉnh nơi YouTuber cư trú. Việc xác minh thông tin tập trung vào việc các cá nhân YouTuber thực hiện việc đăng thông tin lên mạng điện tử vào thời điểm nào, địa điểm đăng tin thuộc tỉnh nào”, LS Phát nói.

Ví dụ YouTuber ở TP.HCM xuống Đồng Tháp quay clip bôi nhọ gia đình Vân Quang Long, rồi về Long An đăng clip lên YouTuber thì Công an Đồng Tháp sẽ chuyển hồ sơ về địa phương của Long An để điều tra theo thẩm quyền. Trường hợp chưa xác định được clip đăng ở đâu thì chuyển Công an TP.HCM phối hợp mời YouTuber lên làm việc để xác định thời gian, địa điểm đăng clip.