Cha mẹ ca sĩ Vân Quang Long gửi đơn tố các YouTuber bịa đặt, nhục mạ

Không ngày nào gia đình được yên

Theo bà Tư, từ ngày con trai mất, gia đình bà chưa ngày nào yên ổn. Xoay quanh mối quan hệ với Linh Lan, người đã có một thời gian sống chung với ca sĩ Vân Quang Long khi còn sống, và quan hệ giữa vợ chồng bà với Linh Lan sau khi con bà mất, đã bị mạng xã hội và rất nhiều YouTuber khai thác. Nhiều người tự xưng là YouTuber đến khu vực nhà bà quay phim và đăng tải các clip với nội dung bôi nhọ gia đình.

Bà Tư bức xúc: “Vì muốn câu view mà các YouTuber đã lên mạng đặt điều nói xấu, lăng mạ gia đình. Bản thân tôi làm công tác giảng dạy đến nay đã hơn 40 năm. Tôi được nhà nước tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2010, đạt giải Viên phấn vàng giáo viên dạy giỏi môn sinh tỉnh Đồng Tháp, được nhiều bằng khen của UBND tỉnh, Bộ GD-ĐT và Thủ tướng Chính phủ , nhưng lại bị các YouTuber nói là “nhà giáo ưu tối”, mượn nợ, cờ bạc, nghiện ngập. Còn Ái Vân, con dâu tôi, bị vu khống là “người thứ ba”, “tà dâm” ảnh hưởng đến việc làm ăn. Hai đứa con của Hiển cũng bị người ta nói xấu. Bé lớn bị bạn bè xa lánh, ảnh hưởng tâm lý đòi nghỉ học. Thậm chí gia đình tôi đi làm từ thiện cũng bị họ đăng clip chửi”.

Ông Lê Quang Hiếu (71 tuổi), cha của cố ca sĩ Vân Quang Long, cho biết ông cũng là nhà giáo, công tác hơn 35 năm trong ngành giáo dục . Trước khi về hưu năm 2014, từng là hiệu trưởng của 2 trường THPT tại TP.Sa Đéc. Do đó, khi một số YouTuber thông tin rằng vợ chồng ông nghiện cờ bạc, nợ nần, trình độ lớp 4 - 5 đi dạy học là sự xúc phạm lớn đến danh dự của gia đình. “Tôi đã gửi đơn tố cáo đến Công an tỉnh Đồng Tháp. Mong rằng nhà nước nên quản lý những người làm YouTuber, đăng tin phải đúng sự thật . Vợ chồng tôi đã rất đau đớn khi đứa con duy nhất không còn mà họ còn lên mạng chửi bới, vu khống. Chuyện gia đình tôi và mối quan hệ với cô Linh Lan thì nội bộ gia đình tôi xử lý”, ông Hiếu nói.

Trước mắt, công an sẽ làm việc với YouTuber “Lợi Nguyễn Vlog”

Trong đơn tố cáo gửi công an tỉnh, ông Lê Quang Hiếu cung cấp gần chục kênh YouTube gồm: “Lâm miền tây TV”, “Lợi Nguyễn Vlog”, “Thu Tuyền Tây Đô”, “Cún nhà”, Tuấn Kiệt PC”... Ông Hiếu yêu cầu công an điều tra xử lý nghiêm chủ nhân các kênh YouTube đã đăng tải các clip tự quay với nội dung bịa đặt, vu khống , chửi bới gia đình ông và chị Ái Vân (vợ đầu của ca sĩ Vân Quang Long) trên mạng xã hội. Bởi theo ông Hiếu, các n ội dung đăng trên mạng xã hội không đúng sự thật, khiến nhiều người trong và ngoài nước hiểu sai lệnh, tạo áp lực và ảnh hưởng đến danh dự, sức khỏe của gia đình. Kèm theo đơn tố cáo là hàng chục đường link và hình ảnh của các clip để công an xác minh điều tra.

Đại tá Thái Thị Mỹ Trang, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh, cho biết đã nhận được đơn tố cáo của cha ruột cố ca sĩ Vân Quang Long như nội dung ông trình bày. Qua xác minh ban đầu, xác định người đăng tải các nội dung này không ngụ trên địa bàn Đồng Tháp mà ở Cần Thơ, Đồng Nai, Tiền Giang, Kiên Giang, Đắk Lắk... Do đó, Công an tỉnh Đồng Tháp sẽ đề nghị công an các tỉnh này hỗ trợ phối hợp mời các YouTuber đến làm việc.

“Riêng tại Cần Thơ, chúng tôi đã xác minh được YouTuber “Lợi Nguyễn Vlog”. Sắp tới, sẽ phối hợp với Công an TP.Cần Thơ mời lên làm việc để xác minh, xử lý”, đại tá Thái Thị Mỹ Trang nói.