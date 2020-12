Chăn nuôi an toàn sinh học ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi

Dịch tả lợn châu Phi là dịch bệnh rất nguy hiểm, nếu dịch lan rộng sẽ gây hậu quả nặng nề đối với người chăn nuôi. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Long, Cục phó Cục Thú y (Bộ NN-PTNT), hiện nay trên thế giới cũng như Việt Nam chưa có thuốc chữa, vắc xin phòng bệnh. Trong khi đó, theo ông Nguyễn Xuân Dương, quyền Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT), hiện chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn phổ biến ở nước ta. “Chăn nuôi nông hộ, nhỏ lẻ thì nguy cơ bùng phát dịch bệnh, nhất là dịch tả lợn châu Phi là rất lớn”, ông Dương cảnh báo.

Thời gian tới, để hạn chế dịch bệnh tốt nhất, theo ông Dương, chúng ta chỉ tập trung khuyến khích phát triển loại hình chăn nuôi trang trại, chăn nuôi công nghiệp và các hộ chăn nuôi chuyên nghiệp (không khuyến khích các hộ chăn nuôi tận dụng). “Hiện, chúng tôi cũng đang điều chỉnh, chỉnh sửa Quyết định 50 về hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ, trong đó chỉ khuyến khích những hộ chăn nuôi chuyên nghiệp có đủ điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học. Ngoài ra, Nghị định 57 cũng khuyến khích chăn nuôi trang trại và chăn nuôi tập trung quy mô lớn”, ông Dương cho hay.

Bà Nguyễn Thị Hải, Trưởng phòng Khuyến nông chăn nuôi và thú y (Trung tâm Khuyến nông quốc gia), cũng cho rằng khi chưa có vắc xin phòng bệnh và thuốc chữa dịch tả lợn châu Phi thì chăn nuôi an toàn sinh học, chăn nuôi theo VietGAHP (thực hành chăn nuôi tốt) cần được tuyên truyền để áp dụng. Theo bà Hải, chăn nuôi an toàn sinh học, chăn nuôi theo VietGAHP được kiểm soát từ con giống, thức ăn, quy trình phòng bệnh, quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, nên giảm thiểu tối đa dịch bệnh xảy ra.

Nhiều mô hình điểm về chăn nuôi lợn an toàn sinh học đã được triển khai đem lại hiệu quả cao

Ông Nguyễn Xuân Dương cho biết, Cục Chăn nuôi thời gian qua đã phối với các đơn vị triển khai xây dựng mô hình điểm trang trại chăn nuôi lợn theo hướng an toàn sinh học đảm bảo phòng chống dịch bệnh, trong đó có dịch tả lợn châu Phi. Có cả mô hình chăn nuôi quy mô công nghiệp và mô hình chăn nuôi nông hộ để doanh nghiệp, người dân học hỏi kinh nghiệm, áp dụng trong thực tế. Bà Nguyễn Thị Hải cũng thông tin, Trung tâm Khuyến nông quốc gia đã triển khai một số mô hình điểm trong chăn nuôi lợn an toàn trước dịch bệnh. Trong đó, có dự án Xây dựng mô hình chăn nuôi lợn thịt theo hướng hữu cơ phối hợp với Tập đoàn Quế Lâm. Mô hình triển khai rất hiệu quả, mặc dù các hộ xung quanh bị dịch tả lợn châu Phi, nhưng các hộ thuộc mô hình vẫn đảm bảo an toàn. Vì vậy, Bộ NN-PTNT đã cho mở rộng quy mô mô hình. Dự án Xây dựng mô hình chăn nuôi lợn sinh sản giống bản địa (lợn Lũng Pù, lợn Mán, lợn Mường Khương...) theo hướng an toàn sinh học có giá trị kinh tế cao tại một số tỉnh miền núi phía Bắc. Nhờ áp dụng tốt các biện pháp an toàn sinh học mà các hộ tham gia tại các mô hình dự án không bị dịch bệnh, kết hợp giá bán cao sau đợt dịch nên hiệu quả kinh tế của mô hình tăng lên rõ rệt.

Ngoài ra, theo bà Hải, Trung tâm Khuyến nông quốc gia đã, đang và sẽ đẩy mạnh công tác phổ biến kinh nghiệm, đào tạo và tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, tăng cường hình thức tọa đàm trực tiếp tại đầu chuồng của hộ chăn nuôi về vấn đề an toàn dịch bệnh có sự tham gia của các chuyên gia và bà con nông dân. Tổ chức các diễn đàn khuyến nông, xây dựng thêm các học liệu qua các phim, hình ảnh sinh động hơn giúp người chăn nuôi dễ nhớ, dễ thực hiện; xây dựng app để trao đổi trực tiếp với bà con nông dân về các vấn đề dịch bệnh, quy trình chăm sóc, tiêu thụ sản phẩm; nâng cấp trang web, mở các chuyên mục mới về tư vấn, hỏi đáp để gắn kết giữa các nhà khoa học và người chăn nuôi.