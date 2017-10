Ngày 25.10, anh Đinh Văn Tài (33 tuổi, ngụ tại phường Bến Thủy, thành phố Vinh, Nghệ An) cho biết đã gửi đơn đến công an tố cáo bà Đ.T.L. (65 tuổi, ngụ tại huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) có hành vi hành hạ con mình là cháu Đ.A.N (hơn 4 tháng tuổi).