Cháy cửa hàng bỉm sữa khiến 4 người chết: 'Tôi mất hết con cháu rồi'

Đến 10 giờ ngày 4.4, hiện trường vụ cháy cửa hàng bỉm sữa ở số 311 phố Tôn Đức Thắng (P.Hàng Bột, Q.Đống Đa, Hà Nội) vẫn được phong tỏa để phục vụ điều tra, 4 nạn nhân tử vong đã được đưa ra khỏi đống tro bụi về nhà xác để gia đình tổ chức tang lễ.

Cả gia đình chết thương tâm vì cháy cửa hàng đồ sơ sinh ở Hà Nội

Đám cháy lớn xảy ra tại cửa hàng bỉm sữa lúc 0 giờ 25 ngày 4.4 Ảnh Kiến Trần Ngồi thất thần trước ngôi nhà mới xảy ra hỏa hoạn , bà Đinh Thị P. (trú H.Phú Xuyên, Hà Nội) không giấu nổi nỗi đau khi chỉ sau 1 đêm, bà mất đi 2 đứa con và 2 người cháu (1 bé đang trong bụng mẹ).

Lau nước mắt, bà P. kể, bà sinh được 2 con, anh Đ.H.V., 38 tuổi là con trai cả, lên mở cửa hàng bán đồ sơ sinh ở phố Tôn Đức Thắng đã nhiều năm nay. Khoảng 4 giờ sáng 4.4, bà P. nhận tin nhà con trai xảy ra hỏa hoạn. Lúc này, bà chỉ nghĩ cháy nhỏ và các con đã kịp thoát ra ngoài.

Hiện trường đang được phong tỏa để phục vụ điều tra Ảnh Trần Cường “Khi nghe tin các con cháu và ông thông gia đều tử vong, chân tay tôi như rụng rời”, bà P. kể.

Đến nơi, đám cháy đã được dập tắt nhưng bà P. không được vào bên trong, tài sản bị thiêu rụi, con cháu vẫn chưa được đưa ra, bà chỉ biết ngồi thất thần bên ngoài, chờ phép màu.

Lực lượng chức năng đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi hiện trường Ảnh Trần Cường “2 hôm trước, con tôi có đưa vợ con về quê thăm bà. Cháu T.M học giỏi và ngoan lắm, hôm qua nó còn gọi điện về cho bà, không ngờ chỉ sau 1 đêm, tôi mất tất cả. Đau xót quá, 4 người không ai thoát ra được, tôi mất hết con cháu rồi”, bà P. bật khóc.

Như Thanh Niên đưa tin, khoảng 0 giờ 25 ngày 4.4, Công an Q.Đống Đa nhận được tin báo số nhà 311 phố Tôn Đức Thắng xảy ra cháy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo UBND Q.Đống Đa cùng lãnh đạo Công an quận đã có mặt tại hiện trường vụ cháy, trực tiếp chỉ đạo Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an Q.Đống Đa, Công an P.Hàng Bột phá khóa, tổ chức cứu chữa.

Nhiều người dân bàng hoàng sau vụ cháy khiến 4 người tử vong Ảnh Trần Cường Đến khoảng 3 giờ 40 phút cùng ngày, các lực lương đã dập tắt được đám cháy, đến 4 giờ 30 thì tìm được 4 thi thể đã biến dạng tại khu vực tầng tum.

Các nạn nhân gồm ông N.T.T., 81 tuổi; chị N.A.H., 40 tuổi, đang mang thai khoảng 3 tháng, là con gái của ông T.; anh Đ.H.V., 38 tuổi, chồng của chị H. và cháu Đ.H.T.M., 10 tuổi, con của anh V., chị H.

Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn được gia đình sử dụng để kinh doanh đồ sơ sinh (bỉm, sữa...) cho trẻ em. Các mặt hàng được xếp trên các kệ tủ ở tầng 1. Các tầng 2, tầng 3 và tầng tum cũng chứa hàng và làm nơi sinh hoạt của gia đình.

Đây là ngôi nhà hình ống, cao 3 tầng, 1 tum, có mái lợp tôn hàn sắt, diện tích mặt sàn mỗi tầng khoảng 60 m2, mặt tiền rộng khoảng 3,2 m, nhà chỉ có một lối ra vào là cửa chính.