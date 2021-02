Chợ hoa Xuân Tết Tân Sửu: Ế ẩm vì Covid-19

Năm nay chợ hoa Xuân ở Huế được tổ chức ở nhiều địa điểm khác nhau, bao gồm khu vực công viên Phú Xuân (đoạn từ cửa Quảng Đức về phía cầu Dã Viên), khu đất đối diện Nhà thi đấu trung tâm tỉnh Thừa Thiên Huế và khu đất do công ty cổ phần đầu tư IMG quản lý tại khu đô thị mới An Cựu, phường An Đông.

Điều này khiến không khí Tết ở đất cố đô thêm buồn tẻ bởi con đường chợ hoa Lê Duẩn gắn liền với ký ức nhiều người dân không còn tồn tại nữa.