Chợ ma túy kinh khủng ở đất Cảng 'lột xác' thành khu phố văn minh

Từ cảnh con không dám đưa cháu về thăm ông bà…

Trước năm 2016, khu vực giáp ranh với tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng từ đường Trần Nguyên Hãn đến cầu Quay (thuộc ngõ 295 Nguyễn Đức Cảnh, P.Cát Dài và tổ dân cư số 2 P.Trần Nguyên Hãn) được mệnh danh là “chợ” bán lẻ ma túy lớn nhất Hải Phòng.

Tại đây, hoạt động mua bán, hút chích ma túy diễn ra táo tợn cả ngày lẫn đêm. Khi đó, người dân Hải Phòng (trừ con nghiện) gần như không dám đi qua khu vực này. Người lương thiện sống tại đây thì vô cùng khốn khổ. Bà Lê Thị Thu (72 tuổi, người về tổ dân cư số 2 P.Trần Nguyên Hãn sống từ năm 2002) nhớ lại: “Khi mua nhà ở đây, tôi chưa rõ tình hình nó kinh khủng như vậy. Sáng đầu tiên về đây sống, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là 2 người phê ma túy nằm chềnh ềnh ở cửa nhà. Kinh khủng lắm! Con tôi không dám đưa cháu về thăm ông bà. Nhiều đêm tôi vừa nằm vừa khóc. Tôi đã từng nghĩ mình phải sống hết đời trong cảnh tệ nạn này”.

Thời điểm đó, dù nắm bắt được hoạt động của chợ ma túy, nhưng do các đối tượng bán ma túy hoạt động quá tinh vi, nên lực lượng công an khó khăn trong xử lý. Tổ dân phố, các cựu chiến binh 2 phường Cát Dài và Trần Nguyên Hãn cũng cử lực lượng ra phối hợp với công an, cắm chốt xua đuổi người nghiện, không cho hút chích,… nhưng không hiệu quả. Có thời điểm, người nghiện đến “chợ ma túy” mua hàng, rồi ùa ra cầu Quay hút, chích công khai, khiến người dân vô cùng kinh hãi.

Qua nắm tình hình, Công an TP.Hải Phòng xác định các nhà 47B, 49, 55, 59, 72 ngõ 295 Nguyễn Đức Cảnh là những “lô cốt” bán ma túy. Đây là những căn nhà nhỏ hẹp, chỉ có 1 lối ra được bịt kín bằng lớp cửa sắt kiên cố. Trên cửa có 1 lỗ nhỏ đủ 1 bàn tay thò vào. Khi con nghiện mua hàng sẽ thò tay vào trong lỗ cửa để đưa tiền, nhận hàng mà không biết mặt người bán. Những ngôi nhà này thường bị gỡ số, nhìn khá giống nhau và bán ma túy luân phiên để đánh lạc hướng cơ quan chức năng. Theo cơ quan công an, đây là hành vi không mới nhưng rất khó bắt quả tang để xử lý. Đáng lo hơn, khu chợ ma túy này còn có một hệ thống “chim lợn” cực kỳ ranh mãnh. Ở 2 đầu ngõ luôn có nhiều đối tượng ngồi canh. Khi con nghiện vào mua hàng, nếu an toàn, “chim lợn” sẽ gật đầu cho họ vào “chợ” và báo số nhà bán ma túy. Nếu có động, các đối tượng này sẽ xua tay, thậm chí đứng ra cản đường để con nghiện đi chỗ khác, nếu có người lạ thì báo động vào trong bằng điện thoại di động. Trước tình hình quá phức tạp, UBND TP.Hải Phòng đã chỉ đạo lực lượng công an bằng mọi giá phải đánh tan chợ ma túy này.

Từ 16.11.2013 đến 15.8.2016, lực lượng công an đã bắt 295 vụ, xóa 3 tụ điểm bán ma túy tại khu vực đường tàu này. Tuy nhiên, chỉ đến khi tụ điểm mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy của Vũ Văn Hà (tức Hà “què”, 54 tuổi) ở số 72/295 Nguyễn Đức Cảnh, Q.Lê Chân, bị triệt phá, công tác đấu tranh chống ma túy tại khu đường tàu mới có những bước đột phá.

… đến khu phố quên khóa cửa không lo mất trộm

Đại tá Trần Văn Bé, Trưởng Công an Q.Lê Chân, đánh giá đây chính là lô cốt lớn nhất, kiên cố nhất tại khu đường tàu. Sau chuyên án này, Công an Q.Lê Chân đã tham mưu xây dựng mô hình “Liên kết phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy, cải tạo vệ sinh môi trường khu vực đường sắt Cát Cụt, cầu Quay”. Ngày 13.9.2016, UBND quận này đã tổ chức ra mắt mô hình. 15 camera an ninh đã được lắp đặt trên toàn tuyến đường sắt đi qua 3 phường: Cát Dài, Cát Cụt và Trần Nguyên Hãn. Nhờ có hệ thống camera, lực lượng công an dễ dàng phát hiện, xử lý các đối tượng có hành vi mua bán ma túy.

Ngoài việc tiếp tục đấu tranh với tội phạm ma túy, Ban chỉ đạo “Liên kết phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy, cải tạo vệ sinh môi trường khu vực đường sắt Cát Cụt, cầu Quay” còn tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, tố giác tội phạm. “Các tụ điểm bán ma túy bị triệt phá, người nghiện hết nguồn cung, nên cũng không đổ về đây nữa. Bà con thay đổi nếp sống, có việc gì là tố giác ngay. Việc thu thập thông tin, nắm tình hình tại đây giờ rất thuận lợi. Hàng tuần, bà con còn tổ chức làm vệ sinh môi trường”, thiếu tá Nguyễn Trung Kiên, cảnh sát phụ trách khu vực, Công an P.Trần Nguyên Hãn, chia sẻ.

Trên thực tế, thời còn là chợ ma túy, người dân sống ở đây muốn chuyển đi nơi khác cũng không được, vì không thể bán được nhà. Nhiều người chán nản nên chỉ muốn sống tạm bợ. Nhà cửa lụp xụp, tối tăm. Từ khi tệ nạn ma túy bị xua tan, người dân phấn khởi hơn nên đua nhau xây sửa nhà cửa. UBND Q.Lê Chân còn phát động và cấp sơn cho các hộ gia đình sơn lại mặt tiền, làm đẹp ngõ phố. Đường được bê tông hóa, mở rộng. Rác để đúng nơi quy định. Hình ảnh một tụ điểm nhếch nhác với bao người nghiện vật vờ, lén lún mua bán ma túy, đã được thay thế hoàn toàn bằng khu dân cư yên bình, văn minh, sạch sẽ.

Bà Lê Thị Thu không kìm được vui sướng: “Ở đây giờ yên bình, văn minh. Tôi còn mạnh dạn xung phong làm tổ trưởng tổ dân phố. Con tôi tự tin gửi cháu về ở với ông bà”. Vừa nói, bà Thu vừa chỉ tay về phía cô cháu gái đang vui vẻ đi bộ về sau buổi học ở trường. “Ngày xưa, bọn trẻ phải có bố mẹ đưa đón, về là ở trong nhà. Bây giờ thì khác rồi, có quên khóa cửa cũng không lo mất trộm, camera an ninh soi thấy hết”, bà Vũ Thị Oanh (83 tuổi, ngụ tổ dân cư phố 1 P.Trần Nguyên Hãn), hồ hởi cho biết.