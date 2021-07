Chống dịch Covid-19, TP.HCM ngưng vé số: Những ông bà cụ ngồi nhìn nhau

Ngày đầu thực hiện Chỉ thị 16, người dân TP.HCM ra đường ngỡ ngàng khi gặp liên tiếp các chốt kiểm soát của công an kiểm tra người ra đường không lý do. Vậy CSGT, công an ở chốt sẽ kiểm tra các giấy tờ gì?