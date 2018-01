Chiều 11.1, anh Dương Duy Khánh (29 tuổi, ngụ ấp Tân An, xã Tạ An Khương Đông, H.Đầm Dơi, Cà Mau), cho biết trong mấy ngày qua gia đình anh rất hoang mang, lo lắng dù đã đi tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có thông tin gì về vợ anh là chị Trần Cẩm Tiên (28 tuổi) đột ngột không thể liên lạc được. tin liên quan Bí thư xã đánh vợ nhập viện bị cách chức



Theo anh Khánh trình bày, sáng sớm ngày 5.1, chị Tiên cùng mẹ ruột là bà Trần Thị Chính (57 tuổi) và mẹ chồng là bà Cao Thị Nga (55 tuổi), cùng một số người thân ở Cà Mau thuê xe đi viếng Phật Bà quan âm Nam Hải, thuộc P.Nhà Mát, TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Chiều cùng ngày mọi người thuê xe ôm quay về nhà ở Cà Mau.

Khi đó, khoảng 15 giờ ngày 5.1, mẹ ruột chị Tiên còn thấy chị đang ngồi xe ôm về tới đầu cầu Định Thành, thuộc xã Tắc Vân, TP.Cà Mau. Tuy nhiên, đến khoảng 16 giờ 20 phút cùng ngày, khi bà Chính về tới nhà vẫn chưa thấy con gái về cùng, điện thoại cho chị Tiên thì không liên lạc được, người nhà tức tốc đi tìm suốt đêm nhưng không gặp.

Người thanh niên chạy xe ôm chở chị Tiên cho biết, khi đến cầu Định Thành, chị Tiên trả tiền xe ôm rồi vô quán tạp hóa gần đó mua đồ. Tại đây, chị Tiên mua chai nước uống, có nghe điện thoại ai đó gọi, ít phút sau có người phụ nữ lạ, khoảng 35 tuổi chạy xe máy đến rồi chở chị Tiên đi đâu không rõ.

Theo anh Khánh, sau khi vợ mất tích, anh đã trực tiếp đi trình báo Công an xã Tạ An Khương Đông, H.Đầm Dơi và Công an xã Tắc Vân, TP. Cà Mau, nhưng đến hôm nay đã 6 ngày trôi qua mà vẫn không có thông tin gì về vợ anh.

Trong khi đó, chị Trần Mỹ Xuyên (em ruột chị Tiên), cho biết trong những ngày qua gia đình vô cùng lo lắng cho chị Tiên. Từ khi chị Tiên mất tích đến nay, ngoài trình báo công an địa phương, người thân đã đăng thông tin tìm kiếm trên mạng xã hội, trực tiếp lên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và TP.Cà Mau, đi đến tận nhà những người bà con, người thân ở xa, ở nhiều nơi tìm kiếm nhưng không có kết quả. Theo chị Xuyên thường ngày chị Tiên hiếm đi xa nhà, có đi đâu cũng có người thân đi cùng. Bản thân chị Tiên rất hiền lành, được chồng và người thân bên chồng rất thương yêu. Chị Tiên anh Khánh có hai con nhỏ, đứa 6 tuổi và đứa 7 tuổi. Hằng ngày anh Khánh đi thu mua cua biển, gia đình khá giả.

Trần Thanh Phong