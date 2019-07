Chống trả băng trộm chích điện con trai, cha liều mình cứu con: Cực bài bản, đáng học tập

Nhà của ông N. có 5 nhân khẩu, trong đó 4 người là phụ nữ và trẻ em và ông N. là người đàn ông duy nhất. Hơn thế, khuôn viên khá rộng và những căn phòng nằm tách biệt nhau. Xung quanh nhà ông N. là đồng trống, không có nhà hàng xóm nào.

Ông N. kể lại, ban đầu khi tỉnh giấc nhờ tiếng chó sủa, ông lập tức mở camera để quan sát. Sau đó, ông gọi điện cho người thân nhờ trợ giúp. Tiếp tục quan sát camera phía bên phòng ngủ của con trai, ông lập tức gọi con dậy để chuẩn bị tinh thần. Rồi ông mở đèn ở ngoài sân để hù doạ và cảnh báo băng trộm.

Hơn nữa, sự việc còn cho thấy ông N. cũng biết cách tăng cường an ninh cho ngôi nhà khi nuôi chó và lắp đặt camera.

Chính đàn chó trong nhà đã đánh thức ông khi băng trộm đột nhập. Các camera an ninh được lắp đặt nhiều nơi để chủ nhà có thể quan sát từ các góc độ khác nhau. Thậm chí ngay cả phòng riêng của con trai ông cũng có camera. Nhờ thế ông N. mới có thể nắm bắt được tình hình và đưa ra được những tình huống xử lý vấn đề.

Ngoài ra, ông còn chuẩn bị sẵn bình xịt chữa cháy và chính đây là "vũ khí" khi đối mặt với băng trộm.

Theo những gì ông N. tường thuật lại, chỉ mình ông là có thể chống trả với những tên trộm. Về quyết định “liều mình” cứu con trai, ông N. kể: “Lúc đó tôi hết cách rồi, tôi nhìn màn hình thấy bọn nó tay cầm 4 khẩu súng ngắn. Con thì bên phòng la lớn ‘ba ơi cứu con’. Thôi giờ một mất một còn, kệ nó đến đâu thì đến, chỉ có trời thương thì mình sống để cứu con mình. Tôi liền tìm đồ và nhìn thấy rồi cầm bình chữa cháy mở cửa ra xịt mạnh vào 2 tên trộm”.

“Tôi cũng cảm thấy phục vợ tôi nữa, lúc tôi cầm bình xịt mà vợ tôi đứng sau lưng không hề run sợ. Vợ còn giả vờ vừa gọi điện thoại vừa la lớn giả vờ có người ở bên ngoài và kêu bao vây nhà. Nhờ vậy mà một phần trộm mới bỏ chạy”, ông N. nói.

Giải thích vì sao không gọi công an nhờ sự giúp đỡ ngay tức khắc, ông H.V.N cho rằng trong lúc rối loạn, ông và vợ chỉ nhớ đến những người thân cận và tự thân vận động xử lý tình huống.

“Công an xã nằm cách nhà tôi 10 cây số, trong khi đó anh em tôi thì ở gần hơn. Nếu tôi gọi công an lúc đó thì cũng rất lâu công an mới tới được. Còn người thân thì 10 phút sau là có mặt rồi. Tuy thời gian chờ anh em mặc quần áo, rửa mặt cho tỉnh thì 10 phút đến, trộm cũng đã bỏ chạy đi rồi”, ông N. nói.