Chốt kiểm soát TP.HCM phát hiện nam thanh niên giấu ma túy trong người

Tối 23.8, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, CSGT An Sương và Công an Q.12 ( TP.HCM ) vừa bàn giao một nam thanh niên cùng 2 túi tang vật nghi là ma túy đá cho Công an P.Tân Thới Nhất (Q.12). Trước đó, chiều nay, tại chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên Quốc lộ 1 giao Phan Văn Hớn, đại úy Nguyễn Hoàng Anh, cán bộ Đội CSGT An Sương, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) phối hợp cùng Công an Q.12 đã kiểm tra nam thanh niên đi xe máy BS 59Y1-844.XX ra đường trong trường hợp không cần thiết.