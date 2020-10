Chữ ký, chữ viết của Giám đốc Công ty TNHH Thiên Phú là giả mạo

Dự kiến ngày 15.10, TAND Q.7, TP.HCM sẽ mở lại phiên tòa.

Viện kiểm sát không rõ tư cách tố tụng của Agribank Chợ Lớn

Tính đến nay, vụ án này đã được TAND Q.7 thụ lý giải quyết hơn 2 năm với gần 10 ngày xét xử, 3 lần tạm hoãn, 1 lần tạm ngưng. Trình tự xét xử sở thẩm của vụ án đã gần xong phần tranh tụng, có thể chuyển qua phần nghị án và tuyên án. Tuy nhiên, vào ngày 19.8.2020, Viện KSND quận 7 - cơ quan kiểm tra, giám sát pháp luật mới… giật mình nhận ra, hình như TAND Q.7 đã xác định chưa đúng tư cách của những người tham gia tố tụng!? Do đó, VKSND Q.7 đã có công văn đề ngày 19.8.2020 gửi TAND Q.7 đề nghị xác định tư cách tố tụng của Agribank Chợ Lớn là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan hay là bị đơn trong vụ kiện?

Lạ một điều, tư cách tố tụng của Agribank Chợ Lớn đã được phía Agribank Chợ Lớn, phía đại diện và luật sư của Công ty CP DV đấu giá Nam Sài Gòn đặt ra trong nhiều phiên xử trước đó. Thế mà, mãi đến ngày 19.8, Viện KSND Q.7 mới… giật mình nhớ ra và đề nghị TAND xác định lại tư cách tố tụng.

Giám đốc Công ty TNHH Thiên Phú tiếp tục đề nghị rút ủy quyền

Ngày 27 và 28.5.2025, ông Bùi Thế Sơn – Giám đốc Công ty Thiên Phú (bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Thiên Phú) đã có đơn gửi các cơ quan chức năng, gửi TAND Q.7 rút đơn khởi kiện, đề nghị TAND đình chỉ giải quyết vụ án. Tuy nhiên, người đại diện theo ủy quyền của Công ty Thiên Phú là bà Hà Thị Hồng Quyên vẫn rất hết lòng trong vai trò đại diện cho Công ty Thiên Phú. Đồng thời, bà Hà Thị Hồng Quyên còn đại diện cho 2 đương sự khác được TAND quận 7 chấp thuận đưa vào vụ án với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là bà Phạm Thị Hường, sinh năm 1966, và bà Nguyễn Ngọc Kim Châu, sinh năm 1991, cùng trú tại: 18 Nguyễn Văn Tiết, KP.Bình Hòa, P.Lái Thiêu, TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương vì bà Hường và bà Châu và ông Bùi Thế Sơn có ký hợp đồng chuyển nhượng vốn góp vào Công ty Thiên Phú.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định “… toàn bộ chữ ký, chữ viết tên Bùi Thế Sơn đều không phải do bị can Bùi Thế Sơn ký và viết”

Tuy nhiên, theo hồ sơ mới nhất mà Công ty Kim Oanh cung cấp, ngày 15.9.2020, từ trại giam, ông Bùi Thế Sơn - Giám đốc Công ty Thiên Phú tiếp tục có đơn đề nghị TAND Q.7 giải quyết cho ông các nội dung:

Đối với bộ hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty Thiên Phú, ông Sơn đã nhớ kỹ và xác định, đó không phải chữ ký của ông. Cũng chung nội dung này, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có công văn gửi đến TAND Q.7 ngày 18.9 có nội dung: “Liên quan đến việc chuyển nhượng vốn góp của các thành viên Công ty TNHH Thiên Phú, Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiến hành giám định chữ ký, chữ viết của bị can Bùi Thế Sơn trong hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Thiên Phú. Căn cứ Kết luận giám định số 2921/C09B, ngày 18.8.2020 của Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM thể hiện: “Tại hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Thiên Phú do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương cung cấp cho Cơ quan điều tra, toàn bộ chữ ký, chữ viết tên Bùi Thế Sơn đều không phải do bị can Bùi Thế Sơn ký và viết””.

Như vậy, ai là người đã giả chữ ký của ông Bùi Thế Sơn để chuyển nhượng phần vốn góp của ông trong Công ty Thiên Phú cho bà Phạm Thị Hường và bà Nguyễn Ngọc Kim Châu?

Ngoài ra, trong đơn gửi TAND Q.7, ông Bùi Thế Sơn còn yêu cầu TAND Q.7 chấp thuận việc hủy toàn bộ ủy quyền của ông đối với bà Hà Thị Hồng Quyên và ông Nguyễn Văn Tuấn - Phó giám đốc Công ty Thiên Phú.

Về 1% vốn góp trong Công ty Thiên Phú của ông Trương Thành Phú, ông Bùi Thế Sơn cho rằng, ông Phú chỉ đứng tên dùm, không có đóng góp vốn, không tham gia điều hành công ty và ông Sơn không có bất kỳ ủy quyền nào cho ông Phú. “Không rõ vì sao Thẩm phán Lê Thị Phơ thông báo cho tôi là ông Phú có văn bản ủy quyền cho những người trên tham gia vụ kiện tại TAND Q.7. Theo tôi, có thể Phú bị đe dọa hoặc bị mua chuộc. Đề nghị TAND Q.7 và cơ quan điều tra làm rõ. Đồng thời, bác bỏ toàn bộ các nội dung ông Phú đã ủy quyền hoặc yêu cầu tại TAND Q.7”, ông Sơn nêu trong đơn.

Về việc ông Phú ký nhận tiền của bà Phạm Thị Hường và bà Nguyễn Ngọc Kim Châu để chuyển nhượng phần vốn góp trên danh nghĩa tại Công ty Thiên Phú, ký tên vào các tài liệu giả mạo chữ ký của ông Sơn là có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên ông Sơn đề nghị TAND Q.7 có văn bản kiến nghị Cơ quan cảnh sát điều tra vào cuộc để làm rõ, bảo vệ quyền lợi cho ông Sơn và cho pháp nhân Công ty Thiên Phú.