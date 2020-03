Chủ tịch xã nửa đêm mang phở cho phụ nữ cùng xóm bị cách chức

Chiều 17.3, trả lời báo chí, ông Nguyễn Chí Thiện (Bí thư Thị ủy Giá Rai) cho biết sáng cùng ngày, Ban thường vụ Thị ủy Giá Rai tổ chức cuộc họp để xem xét, xin ý kiến xử lý kỷ luật đối với ông Lương Minh Đương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phong Thạnh Đông do vi phạm đạo đức lối sống.

Theo đó, Ban thường vụ Thị ủy Giá Rai thống nhất cách chức Chủ tịch UBND xã Phong Thạnh Đông đối với ông Lương Minh Đương. Đồng thời đề nghị miễn nhiệm đại biểu HĐND xã đối với ông Đương.

Ông Nguyễn Chí Thiện cho biết thêm, sau khi họp kiểm điểm, ông Lương Minh Đương bàn giao việc điều hành Chủ tịch UBND xã Phong Thạnh Đông cho người khác. Ban thường vụ Thị ủy đang xem xét tư cách Phó bí thư Đảng ủy xã Phong Thạnh Đông để có hình thức kỷ luật.

Như Thanh Niên đã thông tin, trước đó Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Giá Rai đã ban hành quyết định kỷ luật Đảng bằng hình thức khiển trách đối với ông Lương Minh Đương do có hành vi thiếu gương mẫu, vi phạm đạo đức lối sống. Đồng thời đề nghị Chủ tịch TX.Giá Rai kiểm điểm, xử lý kỷ luật về mặt chính quyền.

Theo thông báo của Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Giá Rai, ông Lương Minh Đương vi phạm đạo đức, không có dấu hiệu vi phạm “vi phạm chế độ một vợ một chồng”. Tuy nhiên, việc ông Đương vào nhà bà C.T.M.C (ở ấp 13, xã Phong Thạnh Đông) khi không có ai ở nhà gây dư luận xấu trong xã hội và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạnh phúc gia đình vợ chồng ông L.V.V và bà C.

Cũng theo Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Giá Rai, ông Đương thiếu gương mẫu, rèn luyện, vi phạm đạo đức lối sống của người cán bộ lãnh đạo cơ sở, vi phạm Điều 1, Qui định số 47-QĐ/T.Ư ngày 1.11.2011 của Ban chấp hành T.Ư về những điều Đảng viên không được làm.

Theo kết quả xác minh của Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Giá Rai, ông V. (29 tuổi) kết hôn với bà C. (28 tuổi) vào năm 2014 và đã có một con chung. Ông V. làm tài xế xe tải, thường xuyên đi lái xe đường dài.

Vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 19.12.2019, ông V. đang lái xe đường dài vắng nhà thì bố đẻ và anh chị của ông V. đã “phục kích” và bắt tại trận ông Đương vào nhà gặp bà C. để nói chuyện sau đó khóa trái cửa trước, cửa sau và tắt đèn.

Người thân của ông V. đã yêu cầu Công an xã Phong Thạnh Đông tới để lập biên bản vụ việc.

Theo nội dung trung tá Phạm Minh Hải (Phó trưởng Công an xã Phong Thạnh Đông) báo cáo với Đảng ủy, UBND xã Phong Thạnh Đông: Bà C. trình bày khoảng 19 giờ ngày 19.12.2019, ông Đương gọi điện hỏi bà ăn gì chưa và đề nghị mua phở đưa tới cho thì bà C. đã đồng ý. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, bà C. mở cửa sau cho ông Đương đem hộp phở vào. Khoảng 22 giờ 30 phút, bà C. đang nằm võng còn ông Đương ngồi ghế đối diện thì xảy ra vụ bắt ghen.

Cũng theo Công an xã Phong Thạnh Đông, trong khi ông Đương đang nói chuyện với người thân của ông V., thì bà C. đã mở cửa trước để ông này bỏ chạy ra ngoài.