Chưa tết, hoa lê, hoa đào đã 'nở rộ' trên chợ online

Đắt khách vì… không đụng hàng

Ngay giữa tháng 10, khi Hà Nội còn trong tiết thu, trên các trang mạng xã hội , loài hoa đặc trưng của mùa xuân như đào, lê, mận… đã được dân buôn hoa chào bán.

Là người “khởi xướng” bán hoa lê trên mạng ở Hà Nội, anh Nguyễn Chí Tuấn, chủ shop bán online ở Định Công Thượng (Q.Thanh Xuân), cho biết: “Tháng trước, tình cờ một người bạn của tôi ở Sapa đăng ảnh hoa lê nở trái mùa lên Facbook. Đây vốn là loài hoa được ưa chuộng vào dịp tết nên tôi hỏi mua thử về bán, không ngờ, hoa còn chưa kịp về Hà Nội, khách đã đặt “cháy”cả máy. Khách mua về cắm “khoe” lên mạng, có rất nhiều người nhắn tin hỏi mua mà không có hoa để bán”.

Theo anh Tuấn, cây hoa lê được trồng phổ biến ở các tỉnh miền núi phía Bắc như Lào Cai, Yên Bái, Lạng Sơn, Lai Châu… và còn có tên gọi khác là mắc cọp. Mấy năm gần đây, người chơi hoa ở Hà Nội rộ lên mốt chơi hoa lê vào sau tết.

Năm nay, hoa nở trái mùa, giá không hề rẻ, đắt hơn nhiều so với chính vụ và cao gấp 3 - 4 lần hoa tươi đang bán trên thị trường. Trung bình giá 1 cành hoa lê có độ dài từ 1,5 - 2 m giá từ 500.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng. Loại cành dăm (cành nhỏ) tầm 50 - 80 cm có giá 270.000 đồng/bó (3 - 5 cành).

Thấy đắt hàng, nhiều shop bán hoa online cũng săn lùng thêm hoa đào, hoa mận ở các vùng Tây Bắc về bán. Tuy nhiên, hàng chưa nhiều và không đẹp như hoa lê, giá cành dăm từ 170.000 - 200.000 đồng/bó; cành từ 1 - 1,5 m có giá 300.000 - 700.000 đồng/cành.

“Tôi bán cả hoa lê, hoa đào và hoa mận, nhưng đẹp nhất và được khách chuộng nhất thời điểm này vẫn là hoa lê. Bông to, chùm hoa sai không kém gì hoa nở chính vụ; còn hoa đào, hoa mận phải tầm nửa tháng nữa hoa sẽ đẹp hơn”, anh Tuấn nói.

Lý giải hiện tượng giữa mùa thu, hoa đào, hoa lê, hoa mận nở trái mùa, chị Thu Huệ, một người chuyên “săn” hoa rừng Tây Bắc bán ở Hà Nội, cho hay: “Mọi năm phải ra tết, tầm tháng 2 mới có hoa lê. Năm nay, thời tiết thất thường, các tỉnh miền núi phía Bắc lạnh sớm nên hoa lê nở trước cả hoa đào”.

“Đặt gạch” trước cả tuần đợi hoa

Do hoa nở trái mùa, nguồn cung khan hiếm nên khách muốn mua hoa phải “đặt gạch” trước cả tuần. Mặc dù giá khá cao nhưng nhiều người vẫn chịu chi tiền mua hoa lê về chơi. Chị Vũ Lan (ở Minh Khai, Q.Hai Bà Trưng) cho biết: “Năm nào cũng vậy, cứ đến tháng 1, tháng 2, tôi thường đi “phượt” Tây Bắc mua hoa đào, hoa lê về cắm. Khi thấy bạn bè đăng ảnh hoa lê, tôi còn tưởng là câu like, mua qua mạng khi nhận hoa cành khẳng khiu như que củi, hoa lơ thơ mấy bông cũng hơi thất vọng, nhưng không ngờ sau đó nhiều mần non bật nụ, hoa nở trắng cành. Chơi cả tháng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng đâm chồi nảy lộc”.

Chị Ngân Thủy, nhân viên văn phòng ở Q.Nam Từ Liêm, cũng bộc bạch: “Chơi đào, lê giữa mùa thu khá thích thú. Tôi chở cành đào trên phố ai cũng hỏi mua ở đâu, sao lạ thế giữa mùa thu lại có hoa đào? Về cắm ở nhà cứ ngỡ như là tết đến nơi rồi, khách đến chơi ai cũng khen nức nở, lại còn tưởng hoa giả. Mình thích hoa rừng Tây Bắc không vì đẹp, độc và hiếm, mà còn bởi loài hoa này mang lại sự bình yên và ấm áp trong cuộc sống”.

Không chỉ có khách hàng ở Hà Nội được chơi tết sớm, thời đại kinh doanh online , những người yêu hoa ở TP.HCM, Đà Nẵng , Hải Phòng, Quảng Ninh… cũng dễ dàng đặt được hoa từ Hà Nội. Chị Mai Hương, bán hoa online ở đường Nguyễn Trãi (Q.Thanh Xuân), cho biết: “Có khách ở TP.HCM còn đề nghị chúng tôi gửi đường hàng không, do hơi cồng kềnh, tiền công vận chuyển còn đắt hơn cả tiền hoa. Giờ các đơn vị vận chuyển cũng chuyên nghiệp, cứ có khách hàng mua sỉ hoặc gom đơn mua chung là chúng tôi “ship” toàn quốc”.

Theo những người bán hoa, thời tiết trở lạnh, hoa bắt đầu về nhiều, từ nay đến tết, khách hàng có thể mua hoa chơi sớm mà không cần phải đặt hàng trước.