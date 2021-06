Chuyện tử tế: Những chuyến xe nghĩa tình chuyển bệnh

Trước đây, mỗi khi chẳng may bệnh tật phải đến bệnh viện, người dân ở nhiều vùng nông thôn tỉnh An Giang chỉ có thể dùng xuồng, ghe hoặc xe ba gác tự chế. Do phương tiện vận chuyển thô sơ nên khi đến nơi đã quá muộn, xảy ra nhiều trường hợp đáng tiếc. Thấy vậy, một số nhà hảo tâm liền mua xe chuyên dụng tặng Hội Chữ thập đỏ để dùng làm xe chuyển bệnh từ thiện . Nhờ đó, rất nhiều người được cứu chữa kịp thời.