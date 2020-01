Chuyến xe Tết sum vầy: Trọn vẹn niềm vui sum họp

Tấm vé nhỏ, niềm vui lớn

“Về nhà với bố mẹ rồi! Cảm ơn Chuyến xe Tết sum vầy đã mang đến cho gia đình mình cái Tết trọn vẹn an vui,” bạn Như Phương chia sẻ những dòng cảm xúc dâng trào khi về đến quê nhà. Hạnh phúc và xúc động là những tình cảm mà các sinh viên nghèo chia sẻ với Ban Tổ chức khi may mắn được tặng vé Chuyến xe Tết sum vầy để về quê sum họp trong những ngày giáp Tết. Có thể thấy chương trình đã góp phần lan tỏa niềm vui lớn tới hơn 2.500 mái ấm tại các miền quê nhân dịp xuân về.

Nụ cười rạng ngời hạnh phúc của các sinh viên khi được về ăn Tết cùng gia đình

Chương trình Chuyến xe Tết sum vầy 2020 do báo Thanh Niên phối hợp cùng Trung tâm hỗ trợ Học sinh, Sinh viên TP.HCM và Acecook Việt Nam chính thức tiếp nhận đơn đăng ký nhận vé từ 15.11.2019 – 20.12.2019. Tin vui này đã nhanh chóng lan tỏa đến hầu khắp các trường cao đẳng, đại học trên toàn TP.HCM, những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn phấn khởi tham gia đăng ký vé. BTC đã phải làm việc rất tích cực trong quá trình xét đơn thư của các bạn trẻ. Nhận xét về việc trao nhận vé, bạn Thu Hương (ĐHKHXH&NV) cho biết: “Các anh chị trong BTC rất nhiệt tình, hướng dẫn tụi em chu đáo. Các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn như gia đình nghèo, mồ côi… sẽ được ưu tiên nhận vé trước tiên. Do em thuộc diện gia đình nghèo nên may mắn có mặt trên chuyến xe của chương trình để về quê Thanh Hóa hưởng Tết đoàn viên với gia đình. Em rất cảm kích vì món quà đặc biệt này”.

Bên cạnh hoạt động tặng vé, trên trang web của chương trình còn có một Góc chia sẻ, nơi các bạn trẻ có thể gửi tặng người thân những lời chúc, những cảm xúc đặc biệt về mùa xuân và không khí Tết. Rất nhiều bài viết cảm động được gửi đến Góc chia sẻ, làm cho không khí Tết như đến gần thêm, với những xúc cảm đặc biệt của những bạn trẻ học tập xa nhà. BCT đã trao 10 phần quà, mỗi phần 1 triệu đồng cho 10 bài hay nhất.

“Tết nào vui bằng Tết đoàn viên”

Và giờ phút lên đường đầy mong chờ cũng đã đến! Buổi lễ tiễn 2.500 sinh viên về quê ăn Tết vào sáng sớm ngày 15.1.2020 diễn ra đầy sôi nổi hào hứng. Từ 5 giờ sáng, hàng ngàn sinh viên đã đổ về Nhà văn hóa Thanh Niên TP.HCM, trong tay là hành lý và những món quà Tết để mang về cho gia đình. Niềm vui và sự háo hức hiện rõ trên gương mặt của các bạn trẻ. Bạn Minh Trung quê ở Nghệ An, khoe hộp mứt Tết và hào hứng cho biết: “Quà chỉ là tượng trưng thôi ạ. Em được về ăn Tết với gia đình là một món quà tuyệt vời dành cho bố mẹ em rồi”.

Bữa sáng nóng hổi do BTC chuẩn bị được chuyền đến tận tay các sinh viên trước giờ khởi hành

Để có được những chuyến xe Tết sum vầy an toàn, trọn vẹn, BTC đã chuẩn bị rất kỹ từ khâu chọn đơn vị vận chuyển, các phần quà tết tặng các bạn sinh viên cho đến bữa ăn nhẹ trước khi xe khởi hành. Những ly mì nóng hổi nhanh chóng được các tình nguyện viên chuyền đến các bạn trẻ lót dạ, chuẩn bị cho chuyến hành trình dài.

Chị Phan Thị Thanh Phương, Phó Bí thư, Chủ tịch Hội SVVN TP.HCM chia sẻ cùng các bạn trẻ trước giờ khởi hành: “Chúng tôi mong muốn chuyến xe mùa xuân sẽ là những chuyến xe chở đầy những câu chuyện vui về quá trình học tập, lao động, những câu chuyện đẹp về sự rèn luyện, lớn lên tại thành phố nghĩa tình của chính các bạn được chia sẻ với ba mẹ, người thân tại quê nhà". Quả thực, những câu chuyện của các sinh viên đã không ngừng nở rộ trên các chuyến xe. Các bạn sinh viên nhanh chóng quen nhau và niềm vui đoàn viên như được nhân đôi. Trong giây phút gặp gia đình, hạnh phúc sum họp cùng người thân xen lẫn nỗi bịn rịn khi chia tay những người bạn mới. Các anh chị trong BTC cho biết, họ thật hạnh phúc khi chứng kiến những vòng tay ôm, những giọt nước mắt của các sinh viên với người thân khi hành trình kết thúc.

Chỉ còn ít ngày nữa, các gia đình Việt Nam chính thức đón chào năm Canh Tý. BTC chương trình Chuyến xe Tết sum vầy 2020 đã hoàn thành nhiệm vụ quan trọng: giúp biến ước mơ đoàn viên của 2.500 sinh viên thành hiện thực, góp phần mang niềm vui sum họp đến các miền quê xa. Chuyến xe Tết sum vầy là chương trình thường niên do Báo Thanh Niên và Trung tâm hỗ trợ Học sinh, Sinh viên TP.HCM phối hợp với các mạnh thường quân thực hiện. Đây cũng là năm thứ 2 Acecook Việt Nam đồng hành trong chương trình ý nghĩa này.