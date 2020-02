[CLIP] An ninh sân bay Tân Sơn Nhất bị tố đánh vào mặt lái xe

Lái xe bức xúc có lời qua tiếng lại thì người này quay lại, liên tục chỉ tay vào mặt lái xe sau đó lại giật tóc lái xe. Không kìm chế được, lái xe đã bước xuống xe để "ba mặt một lời". Chưa dừng lại ở đó, an ninh sân bay liên tục hất vai, ưỡn ngực để xô xát với lái xe, hai bên có lời qua tiếng lại.

Đến 1 phút 15 giây thì có nhiều người khác mặc đồng phục an ninh sân bay đến can ngăn.

Đoạn clip nhanh chóng nhận được nhiều bình luận từ giới tài xế. Nhiều người cho rằng dù có đúng sai thế nào nhưng cách hành xử của an ninh sân bay như vậy là không thể chấp nhận được.

Chị Dạ Thảo nói: "Cảnh này không phải lần đầu tiên tôi chứng kiến, trước đó, nhiều lần vào sân bay tôi cũng thấy những anh mặc áo an ninh sân bay ra vẻ chỉ đạo to tiếng với người lái xe. Cách điều hòa xe trong sân bay như vậy là không chấp nhận được".

Tài khoản H.H thì góp ý: "Vì làm an ninh sân bay nên các anh cần phải cư xử đúng mực hơn, tránh lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát không đáng có".

Hình ảnh ban đầu được cho là an ninh đánh vào mặt lái xe khi ngồi trong ô tô Ảnh cắt từ clip

Theo tìm hiểu của phóng viên, tại thời điểm xảy ra vụ việc, một đội phó của an ninh sân bay đã đứng ra xin lỗi hành khách và yêu cầu người xuất hiện trong clip viết tường trình kiểm điểm để xử lý kỷ luật.

Nguồn tin khác cho biết, quy trình tuyển dụng an ninh sân bay được quy định khá bài bản. Sau khi được đào tạo và phân bổ về đội, những người mới sẽ được hướng dẫn kèm cặp thêm để có kỹ năng tốt nhất về nghiệp vụ, ứng xử nơi đông người.

Một an ninh sân bay chia sẻ: "Hằng ngày, lực lượng an ninh trực ở khu vực xe ra vào phải tiếp xúc với rất nhiều lái xe, hành khách nhưng không phải ai cũng chấp hành yêu cầu, hiệu lệnh mà có những người cố tình không nghe hoặc chửi tục, xúc phạm đến lực lượng an ninh sân bay. Do vậy, an ninh rất dễ bị ức chế tâm lý dẫn đến những hành vi tiêu cực. Tuy nhiên, không thể vì vậy mà đổ thừa cho những hành vi sai trái".