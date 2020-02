Sân bay Tân Sơn Nhất: Ai ai cũng mang khẩu trang thời viêm phổi Vũ Hán

Lượng hành khách xuất nhập cảnh qua sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) mỗi ngày rất đông, trong đó có nhiều người đến từ vùng dịch. Ở thời điểm dịch viêm phổi Vũ Hán đang diễn biến phức tạp, vừa một phát hiện một ca ở Nha Trang, các đơn vị và doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn như: hàng không, công an cửa khẩu, hải quan, an ninh hàng không... đều đang thực hiện nghiêm túc việc phòng dịch. Việt Nam có ca bệnh nhiễm virus corona thứ 6 là nữ lễ tân tại Nha Trang Tất cả nhân viên đều đeo khẩu trang trong quá trình làm việc, tiếp xúc với hành khách, thực hiện đúng các khuyến cáo về phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm, như rửa tay sạch sẽ sau khi làm việc, nếu phát hiện khách có dấu hiệu ho, sốt phải nhanh chóng thông báo cho bộ phận kiểm dịch y tế tại sân bay để cách ly, kiểm tra…

Các nữ tiếp viên hàng không đều trang bị khẩu trang khi đến sân bay Tân Sơn Nhất

Bộ phận kiểm dịch y tế đã đặt các máy đo thân nhiệt tại khu vực làm thủ tục nhập cảnh, để kịp thời phát hiện các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ bệnh, như thân nhiệt cao, sốt, ho… Đối với hành khách trên các chuyến bay đến từ vùng dịch , được bố trí luồng riêng vào khu vực nhập cảnh.

Là đơn vị có bộ phận nhân viên làm thủ tục nhập cảnh thuộc Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - người tiếp xúc đầu tiên với khách đến Việt Nam, Trung tá Cao Anh Quân - Phó trưởng Công an cửa khẩu phụ trách cho biết: “Ngay từ ngày 23.1, đơn vị đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh, trong công tác phòng chống dịch, chủ động trang bị đầy đủ khẩu trang y tế và nước sát trùng cho cán bộ chiến sĩ khi làm việc. Do cán bộ tiếp xúc với khách nước ngoài trong cự ly rất gần, lại trực tiếp cầm hộ chiếu, giấy tờ của khách để làm thủ tục, nên nguy cơ lây nhiễm rất cao".

"Tuy nhiên, nhờ các biện pháp chủ động, từ sớm, nên giúp công tác phòng chống lây nhiễm đạt hiệu quả cao, đến thời điểm này, chưa có cán bộ nào có dấu hiệu nhiễm vi rút nCoV này. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Công an, Cục Quản lý xuất nhập cảnh để cùng với cả nước làm tốt công tác phòng chống dịch”, ông Quân nói.

Do gần như ai cũng đeo khẩu trang kín mít, nên công tác bảo đảm an ninh trật tự được tăng cường tối đa để phòng tránh những kẻ gian trà trộn móc túi, gây mất an toàn và bất lợi cho hành khách.