Sân bay Tân Sơn Nhất Tết 2020: 24/24 giúp thủ tục nhập cảnh cho Việt kiều

Sau chuyến bay hơn dài 20 tiếng từ Dallas (Mỹ) đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), không giấu được niềm vui xen lẫn bỡ ngỡ, anh Thái Võ cho biết: “Đây là chuyến về ăn Tết quê hương đầu tiên sau hơn 15 năm xa quê, đi học tập rồi định cư”.

“Đến phi trường thật sự ngỡ ngàng với những đổi thay của sân bay và xúc động khi tôi và vợ con nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của cơ quan xuất nhập cảnh. Thủ tục giờ khác nhiều quá, không như những gì mà một số người bên đó đã nói với tôi thế này thế kia”, anh Võ chia sẻ.

Chỉ trong vài phút, anh Thái Võ đã hoàn tất thủ tục lấy visa tại sân bay, làm thủ tục nhập cảnh, với sự hỗ trợ của các cán bộ trẻ trong Tổ Thanh niên tình nguyện phục vụ kiều bào và du khách quốc tế dịp Tết Canh Tý 2020 của Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Kiều bào về quê ăn Tết được hỗ trợ trong việc thực hiện thủ tục nhập cảnh ở sân bay Tân Sơn Nhất Trường Thiên

“Năm nay, chúng tôi tiếp tục duy trì mô hình này, làm việc 24/24 giờ tại các khu vực làm thủ tục xuất nhập cảnh, kịp thời hỗ trợ cho kiều bào về đón Tết, nhất là gia đình có người già, trẻ em… và hỗ trợ, hướng dẫn thông tin cho du khách quốc tế đến Việt Nam trong dịp tết cổ truyền này, để mỗi du khách sẽ có ấn tượng đẹp ngay khi đặt chân đến sân bay Tân Sơn Nhất”, Đại úy Lê Hữu Hiệu - Phó Bí thư Đoàn thanh Niên, Tổ trưởng Tổ Thanh niên tình nguyện cho biết.

Trong chưa đầy một giờ, hàng chục chuyến bay nối tiếp nhau đáp xuống đưa hàng ngàn khách đến Việt Nam đã được làm thủ tục nhanh chóng. “Để khách không phải chờ đợi lâu, chúng tôi có khi ngồi làm việc liên tục vài giờ đồng hồ không dám đứng dậy”, Đại úy Hiệu chia sẻ. Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất được xác định là địa bàn trọng điểm về công tác kiểm soát xuất nhập cảnh, đặc biệt là trong dịp Tết nguyên đán , do lượng khách qua lại chiếm gần 50% lượng hành khách trên cả nước (riêng năm 2019 đã làm thủ tục xuất nhập cảnh cho gần 14 triệu lượt khách qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất). Tổ Thanh Niên tình nguyện Công an cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất mong muốn du khách sẽ ấn tượng đẹp ngay khi đặt chân đến sân bay Tân Sơn Nhất Trường Thiên

Để đáp ứng yêu cầu công tác, Công an cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Cục Quản lý xuất nhập cảnh) đã xây dựng kế hoạch từ trước để đảm bảo không bị động, bố trí tối đa cán bộ chiến sĩ theo 3 ca công tác trong thời gian 24/24 giờ.

“Trong điều kiện quân số hạn chế, lượng khách xuất nhập cảnh tăng, từ trước Tết chúng tôi đã quán triệt tư tưởng cho cán bộ, hạn chế tối đa việc giải quyết chế độ phép dịp Tết, trừ những trường hợp cán bộ có hoàn cảnh gia đình đặc biệt. Để động viên cán bộ yên tâm công tác trong dịp Tết, đơn vị cũng đã tổ chức cho các đồng chí chưa có gia đình riêng, đang ở tập thể các buổi đón Tết ấm cúng, đầy đủ theo phong tục cổ truyền, tổ chức buổi gặp mặt, chúc tết ngay đêm giao thừa tại đơn vị và trên nhà ga. Chính vì vậy, tất cả cán bộ chiến sĩ đều vui và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ”, Trung tá Cao Anh Quân - Phó Trưởng Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất cho biết.

Hiện nay, do áp dụng công nghệ thông tin mức độ cao và cải cách thủ tục hành chính triệt để, thời gian làm thủ tục cho khách đã rút ngắn rất nhiều, mỗi khách chỉ cần chưa đến một phút là đã hoàn tất thủ tục xuất nhập cảnh. Hành khách cũng không phải khai bất cứ tờ khai gì trong quá trình làm thủ tục. Đơn vị cũng đã bố trí các quầy ưu tiên dành cho các đối tượng đặc thù như người tàn tật, nhà đầu tư… để tạo sự thuận tiện nhất cho du khách.

Bên cạnh đó, việc áp dụng cấp thị thực điện tử cũng là một điểm nhấn quan trọng, du khách không cần phải làm thủ tục cấp thị thực tại sân bay như trước đây, nếu đã có đăng ký và được cấp thị thực điện tử, chỉ cần in bản giấy mang theo là sử dụng được. Trong thời gian tới, khi áp dụng hộ chiếu điện tử và trang bị cổng kiểm soát tự động, công tác kiểm soát xuất nhập cảnh có thể được thực hiện nhanh chóng, thuận tiện hơn nữa.

Cũng qua công tác kiểm soát xuất nhập cảnh, năm 2019 đã phát hiện xử lý hơn 150 trường hợp vi phạm về xuất nhập cảnh, như sử dụng hộ chiếu, giấy tờ giả, hộ chiếu của người khác, giả mạo thông tin để được cấp hộ chiếu…

Ngoài những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác kiểm soát, giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh cho hành khách, cán bộ chiến sĩ đơn vị đã tăng cường có mặt tại các địa điểm trong khu vực Cảng hàng không Tân Sơn Nhất, để đảm bảo an ninh an toàn cho du khách, nhất là trọng dịp tết, lượng khách xuất nhập cảnh và người thân đến đón tiễn rất đông, dễ dẫn đến tình trạng mất an ninh trật tự. Ngày 14.1 vừa rồi, trong quá trình tuần tra tại khu vực sảnh ga đến, hai cán bộ đơn vị đã phát hiện và bắt giữ kịp thời một người quốc tịch Mông Cổ có hành vi móc túi một hành khách người Nhật Bản.