Clip cô gái trẻ cầm gậy đánh cụ ông: Đừng để mâu thuẫn bùng phát

Ẩu đả do tranh chấp đất đai

Theo xác minh của PV Thanh Niên, 2 đoạn clip ghi lại cảnh ẩu đả, xô xát giữa 2 gia đình xảy ra ở thôn 3 (xã Tiên Lãnh, H.Tiên Phước, Quảng Nam). Theo đó, đoạn clip thứ nhất ghi cảnh một số người đang tiến hành đo đất thì một cụ ông ra ngăn cản và nói rằng: “đất của tao, tao có quyền”.

Lúc này, hai bên bắt đầu giằng co và cụ ông bị xô ngã xuống đất. Ở đoạn clip thứ hai, cô gái trẻ nói trên tiếp tục cầm một đoạn cây đánh vào chân cụ ông làm nạn nhân gục xuống đất. Khi cụ ông đứng dậy và đi vào nằm ở phần đất đang đo lúc nãy thì bị một số người nắm tay kéo ra.

Sau khi clip được đăng tải, đã nhận được hàng ngàn lượt bình luận với hàng trăm lượt chia sẻ. Hầu hết các bình luận đều đả kích hành động của cô gái trẻ này. Nhiều người cho rằng dù không rõ thực hư nguyên nhân sự việc nhưng cô gái trẻ không nên có hành động như vậy, bởi cụ ông kia đáng tuổi bố, tuổi ông của cô ta.

Nhiều bình luận tỏ ra bất bình, phẫn nộ với hành vi của cô gái trẻ này. Tài khoản Hậu Lộn Xộn bức xúc: “Tôi không biết ai đúng ai sai nhưng ở đây đánh ông già 70 - 80 tuổi như vậy là quá ác và nếu đất đai có tranh chấp thì hãy nhờ chính quyền địa phương nếu không được thì lên cấp cao hơn, chứ tại sao lại đánh cụ thấy tội như vậy. Nếu cha mẹ mình bị đánh như vậy thì bạn nghĩ sao?”.

“Chuyện đất đai đúng sai chưa biết nhưng việc cầm gậy đánh người già là không thể chấp nhận được. Việc đánh người già như vậy khác chi đánh cha mẹ mình”, một tài khoản có tên Thúy Huỳnh buồn bã nói.

Cụ ông N.X.H bị đánh với thương tích ở chân Ảnh: N.Thịnh

Trả lời Thanh Niên, Công an xã Tiên Lãnh cho biết đã lập biên bản vụ xô xát, ẩu đả giữa 2 gia đình trên địa bàn khiến một cụ ông 74 tuổi trọng thương. Công an xã cũng đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Công an H.Tiên Phước thụ lý, điều tra theo thẩm quyền. Theo công an xã, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ ẩu đả khiến cô gái cầm gậy đánh cụ ông được xác định là do tranh chấp đất đai giữa 2 gia đình.

Cô gái trẻ gọi cụ ông bị đánh là bác

Theo tìm hiểu của PV, cụ ông bị cô gái trẻ cầm gậy đánh gục xuống đường là ông N.X.H (74 tuổi, trú thôn 3). Cô gái trẻ cầm gậy đánh ông H. tên là Trần T.P.T (35 tuổi). Sau khi bị chị T. đánh hiện ông H. đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Quảng Nam (TP.Tam Kỳ) với nhiều thương tích trên người.

Theo lãnh đạo Công an xã Tiên Lãnh, hai nhà xảy ra tranh chấp đất đai là chú bác ruột. Chị T. gọi ông H. bằng bác. Sau khi chuyển hồ sơ vụ việc cho Công an H.Tiên Phước thụ lý, đơn vị cũng đề nghị khởi tố vụ án vì đối tượng cầm hung khí đánh người trọng thương.

Trong khi đó, ông Bùi Sang, Chủ tịch UBND xã Tiên Lãnh, cho hay đất của hộ gia đình bà H. (mẹ của cô T., đang tranh chấp) có sổ đỏ được cấp năm 1997. Tuy nhiên ông H. cho rằng đất của ông nên ông giành vì vậy dẫn đến việc tranh chấp giữa 2 gia đình.