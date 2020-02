Con dâu, con trai đánh đập mẹ già: Khởi tố, bắt tạm giam vợ chồng con trai

Ngày 29.2, tin từ Công an H.Chợ Gạo ( Tiền Giang ) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam hai vợ chồng ông Võ Quốc Tuấn (56 tuổi) và bà Phạm Thị Loan (57 tuổi, cùng ngụ xã An Thạnh Thủy, H.Chợ Gạo) để điều tra làm rõ hành vi ngược đãi bạo hành mẹ già 88 tuổi.