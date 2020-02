Con dâu, con trai thẳng tay đánh đập mẹ già không thương tiếc: Dân mạng căm phẫn

Công an H.Chợ Gạo ( Tiền Giang ) cho biết đơn vị đang vào cuộc điều tra làm rõ vụ một cụ bà ở xã An Thạnh Thủy nghi bị con dâu và con trai ngược đãi , bạo hành

Trước đó, ngày 26.2, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều đoạn clip do camera an ninh ghi lại cảnh một cụ bà bị con dâu và con trai dùng tay và roi đánh đập liên tục vào người

Hình ảnh trên đoạn clip cho thấy cụ bà đang nằm trên giường thì bị một người phụ nữ và một người đàn ông dùng tay và roi đánh đập liên tục vào người. Thời gian hiển thị trên đoạn clip thì sự việc diễn ra vào ngày 24.2.2020, trước sự chứng kiến của một bé gái trong nhà. Theo những đoạn clip trên thì cụ bà bị đánh đập nhiều lần trong ngày.

Ông Tuấn cầm cây đánh vào lưng người mẹ già một cách tàn nhẫn ẢNH CẮT TỪ CLIP

Theo báo cáo kết quả xác minh của UBND An Thạnh Thủy, nạn nhân trong đoạn clip là cụ Võ Thị Dung (88 tuổi, ngụ ấp An Khương, xã An Thạnh Thủy). Con trai cụ Dung là ông Võ Quốc Tuấn (56 tuổi) và con dâu là Phạm Thị Loan (57 tuổi, ở chung nhà cụ Dung).

Cụ Võ Thị Dung có 3 người con gồm 1 con trai và 2 con gái. Cách nay 2 năm, cụ Dung về ở chung nhà với vợ chồng ông Tuấn. Do tuổi cao, bị mất trí nhớ nên trong sinh hoạt cá nhân giữa cụ Dung và con trai, con dâu thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Thường ngày, vợ chồng ông Tuấn không chăm sóc chu đáo cho mẹ già mà còn thường xuyên chửi mắng, dùng tay, dùng cây đánh đập. Hành vi ngược đãi cụ Dung được bà Võ Thị Kim Phượng (con gái của cụ) trích xuất từ camera an ninh gắn trong nhà.

Hình ảnh trong nhiều đoạn clip đã thể hiện rõ khi làm vệ sinh cho mẹ chồng, bà Loan dùng tay và cây đánh mạnh vào phía hông, mông và cả tát vào mặt cụ, kéo lê cụ trên giường kèm theo những lời lẽ khiếm nhã . Ông Tuấn cũng đánh vào lưng người mẹ già tàn nhẫn không thương tiếc.

Sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi động viên cụ và hiện tại bà Phượng đã đưa mẹ về nuôi dưỡng.