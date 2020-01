Cờ bạc tràn lan trong phiên chợ cầu may ở Thanh Hóa

Chợ Chuộng ở xã Đông Hoàng (huyện Đông Sơn, Thanh Hóa), mỗi năm chỉ họp một lần vào ngày 6 tháng Giêng. Đây là phiên chợ mua may bán rủi độc nhất vô nhị, bởi theo quan niệm người đi chợ phải đánh nhau mới cầu được may , mà đánh nhau càng to thì may mắn càng nhiều…