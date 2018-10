Cô gái Nga ở mãi bệnh viện không chịu đi, công an huyện Phú Quốc 'cầu cứu'

Sáng 22.10, đại tá Lê Văn Mót, Trưởng Công an H.Phú Quốc cho biết đã báo cáo sự việc cô gái Nga lên công an tỉnh Kiên Giang và đề nghị hỗ trợ xử lý. Theo đó, cô gái Nga tên Anastasiia (25 tuổi, quốc tịch Nga) đòi ở lại Bệnh viện đa khoa H.Phú Quốc (Kiên Giang) và sinh hoạt mất vệ sinh, gây ảnh hưởng cho nhiều bệnh nhân khác khiến bệnh viện phải cầu cứu công an huyện.