Cô gái Việt xứ sở Bạch Dương phát khẩu trang miễn phí được báo Nga khen ngợi

Ngày 14.4, Báo Sự thật Komosomal của Nga có đăng bài viết với tựa đề “Những người giấu tên đặt các hộp khẩu trang miễn phí ở Moscow” với hình ảnh của cộng đồng người Việt tại đây. Người khởi xướng là chị Đinh Thị Minh Thùy (28 tuổi).

Những thùng khẩu trang có quốc kỳ Việt Nam

Chị Thùy quê ở huyện Ea Súp, Đắk Lắk. Chị sang Nga từ năm 2018 với người yêu (hiện tại là chồng chị). Trong thời gian học tiếng Nga, chị bắt đầu công việc may khẩu trang.

“Tôi bắt đầu may khẩu trang vào cuối tháng 3. Mỗi ngày chỉ may được 20 - 30 cái vì máy may của mẹ chồng cũ rồi, là loại mini cho gia đình. Ban đầu tôi chỉ may cho gia đình dùng, nhưng sau đó thấy khẩu trang khan hiếm nên quyết định giúp đỡ mọi người”, chị Thùy chia sẻ.

Người con của núi rừng Tây Nguyên đang lan tỏa điều tốt đẹp lại Nga ẢNH: NVCC

Những hộp khẩu trang miễn phí được đặt ở nơi công cộng. Ai cũng có thể lấy 1-2 cái ẢNH: NVCC

Những người đầu tiên nhận khẩu trang từ chị là hàng xóm. Họ đều bất ngờ trước việc làm của chị. May thêm 100 cái, chị Thùy mang đến phát ở siêu thị gần nhà. Hộp khẩu trang để ngay lối ra vào và hoàn toàn miễn phí. Ai cũng có thể lấy từ 1-2 cái.

Tuy nhiên, số lượng khẩu trang cần phát ra ngày càng lớn trong khi công suất máy may có hạn. Chị quyết định kêu gọi cộng đồng người Việt tại quận Lublino, thủ đô Moscow hỗ trợ.

“Nhóm may có khoảng 5-10 người. Chúng tôi chỉ chia sẻ cách làm, không có ai là nhóm trưởng, tự may tự chia và tự đi phát. Nếu người nào may dư nhiều thì có người đi phát dùm. Chi phí may khẩu trang do mọi người tự bỏ. Sau này, chúng tôi đi xin thêm vật liệu ở xưởng may địa phương và có người liên hệ ủng hộ thêm”, chị Thùy cho biết.

Người Nga vui mừng khi nhận được món quà nhỏ từ người Việt ẢNH: NVCC

Những chiếc khẩu trang được làm từ bàn tay người Việt đến với người Nga bởi tinh thần sẻ chia. Ông xã của chị Thùy rất ủng hộ công việc của vợ. Anh làm công việc IT, dịch bệnh nên làm việc ở nhà. Vậy là anh trở thành nhân công “bất đắc dĩ”.

“Tôi không rành tiếng Nga nên nhờ anh tìm nguyên liệu, nhờ gõ và in hướng dẫn bằng tiếng Nga và nhắn tin thông báo cho mọi người về hoạt động. Anh phụ tôi nên mất thời gian và phải làm bù vào buổi tối”, chị Thùy vui vẻ chia sẻ.

Thử làm kính ngăn giọt bắn

Đông người Nga đến nhận khẩu trang ẢNH: NVCC Cộng đồng người Việt chung tay trong phong trào của chị Thùy ẢNH: NVCC

Những người Nga nhận được khẩu trang nhắn tin cảm ơn chị rất nhiều. Họ trân trọng món quà của cô gái Việt Nam. Có người đề nghị tặng máy khâu mới cho chị nhưng chị từ chối. Có người tặng chị bánh, kẹo để cảm ơn chị cũng chỉ nhận một phần. Bởi, bản thân chị Thùy nghĩ việc làm của mình chỉ là việc nhỏ. Ở Nga, nhiều người Việt khác còn đang làm nhiều hơn thế để giúp đỡ cộng đồng trong thời điểm khó khăn.

Những ngày này tại xứ sở Bạch Dương, số ca nhiễm tăng liên tục trong đó có cả người Việt. Công việc may khẩu trang của chị Thùy đang tạm ngưng vì các quy định mới và một số hiệu thuốc đã bán lại sản phẩm này.

“Tôi đang thử làm kính chắn giọt bắn xem mọi người có làm theo và sử dụng không vì ở đây họ dùng khẩu trang vải 2 lớp là chủ yếu. Một số chị vẫn tự may khẩu trang ở nhà để ai cần có thể liên hệ. Còn lại, không ai dám ra ngoài hoạt động vì lệnh cách ly xã hội nghiêm ngặt hơn”, chị Thùy cho biết.

Món quà từ hàng xóm tặng chị sau khi nhận được khẩu trang. Chị chỉ nhận mỗi túi bánh snack, trả lại hai hộp bánh kia ẢNH: NVCC Mỗi khẩu trang phát ra là công sức của nhiều người trong đó có chị Thùy ẢNH: NVCC

Hoạt động từ thiện muốn thực hiện phải xem xét luật pháp của nước sở tại, nhất là lĩnh vực y tế. Chị Thùy cũng muốn may khẩu trang, làm kính tặng y tá, bác sĩ nhưng rất khó vì không phải sản phẩm đạt tiêu chuẩn y tế mà chỉ là làm thủ công. Do vậy, chị và cộng đồng người Việt tham gia phong trào đang không biết nên làm gì tiếp theo dù mong muốn giúp đỡ luôn mạnh mẽ.

Nhiều người Việt tại Nga cũng có các hoạt động hỗ trợ khác. Người biết tiếng Nga thì giúp phiên dịch cho người Việt đi bệnh viện hoặc dạy học tiếng Nga online. Người thì kêu gọi, quyên góp tiền mua thuốc miễn phí hoặc chia sẻ viện phí tới người khó khăn. Dẫu ở nơi đâu, bất kỳ quốc gia nào, tinh thần sẻ chia của người Việt vẫn luôn lan tỏa.