Cảm kích Việt kiều Nga đi bộ phát khẩu trang miễn phí mùa dịch Covid-19

Là người gốc Huế, bà Phina (hiện đã nghỉ hưu) rời quê hương đến Nga từ năm 22 tuổi. Tròn 36 năm ở Nga, bà Phina dành phần lớn thời gian của mình để phiên dịch miễn phí cho những người Việt không biết tiếng Nga và giúp đỡ các cụ già hưu trí, sống neo đơn ở gần khu phố mình sống.

Tìm bằng được khẩu trang để đi phát

Gia đình bà Phina sống tại Moscow, cạnh Quảng trường Đỏ. Bà cho biết nước Nga đang thực hiện cách ly xã hội phòng dịch Covid-19 từ 16.3 - 30.4 và người dân chỉ được đi dạo gần nhà 100 m.

Ban đầu, bà đi mua khẩu trang nhiều lần nhưng không được nên trăn trở về những người Nga lớn tuổi sống neo đơn và nhiều người không thể mua được vì đi lại khó khăn. Nhiều đêm không ngủ, vợ chồng bà Phina quyết định nhờ bạn bè làm việc ở xưởng may may giúp khẩu trang, sau đó gửi xe tải lên và bà thanh toán tiền xe.

Cô giáo người Nga (trái) đi cùng bà phát khẩu trang Ảnh: NVCC

Có nguồn khẩu trang rồi, bà Phina qua Trường THPT Lomonosov ngay cạnh nhà kêu gọi các cô giáo trẻ tham gia phát khẩu trang cùng bà. Bắt đầu từ cuối tháng 3, bà Phina cùng 2 cô giáo người Nga đi bộ phát khẩu trang hằng ngày.

“Tôi thường nhắc nhở bạn trẻ hãy cùng nhau làm việc tốt. Đây cũng là thời điểm khó khăn, tuổi nhỏ làm việc nhỏ. Tất cả bạn trẻ đều xung phong đi theo phát khẩu trang và chăm sóc, giúp đỡ người già neo đơn”, bà Phina cho biết.

“Tùy sức khỏe , mấy hôm nắng ấm thì đi liên tục còn những hôm tuyết rơi lạnh ướt không được phép ra ngoài. Chồng của tôi là thương binh, chân của anh là chân giả không đi nhiều được nên tôi thường đi nhóm 3 người để phát nhưng cứ ra đường là các bạn Nga lại đi theo, vui lắm. Có người khi nhận khẩu trang còn khóc, các ông thì đưa kẹo, các thanh niên thì bảo trả tiền nhưng tôi không nhận”, bà kể.

Người gốc Việt lan tỏa nghĩa cử vì cộng đồng

Những lần đầu, bà Phina mang đến tận nhà các ông bà già neo đơn để phát. Những ngày tiếp theo, bà đi bộ xung quanh khu vực mình sống phát buổi sáng từ 10 giờ, chiều từ 17 - 19 giờ. Nhiều người biết tin đã gọi điện nhận khẩu trang, bà hẹn tất cả đến, xếp hàng ở dưới cổng rồi phát cho tất cả mọi người.

“Có một bà đi từ xa 45 km đến nhận 4 cái khẩu trang và bắt tôi phải nhận một thanh chocolate. Có bạn đã đến Việt Nam thăm TP.HCM và Nha Trang, bạn gọi hỏi mua 2 cái khẩu trang, tôi trả lời bạn hãy đến đây tôi tặng bạn 4 cái. Bạn mừng quá, sau 2 giờ đồng hồ bạn ấy đã chạy xe đến cổng nhà tôi để nhận”, bà kể.

Câu chuyện mà bà Phina chia sẻ trên Facebook cá nhân được rất nhiều người cảm kích và chia sẻ để lan tỏa rộng hơn. Bà Phina kể thêm khi phát khẩu trang bà và nhóm mình không bao giờ thiếu cờ Tổ quốc Việt Nam.

Những người nhận khẩu trang bà Phina phát miễn phí Ảnh: NVCC

Khu bà Phina ở có khoảng 300 người Việt đang sinh sống, khu vực cách nhà bà 40 km thì có khoảng 2.000 người Việt. Những người Việt ở đây thường liên hệ và giúp đỡ lẫn nhau thông qua nhóm Người Việt tại Nga, nhóm sinh viên trường y khoa.

Anh Vũ Hải Nam (quê Thái Bình, sống và làm việc tại Moscow đã 15 năm, người đứng đầu nhóm Cộng đồng người Việt ở Nga) kêu gọi mọi người hỗ trợ và may khẩu trang khi dịch bệnh bùng phát. Nhiều người hảo tâm sẵn sàng may và cung cấp khẩu trang miễn phí. Anh Nam kể những người Việt như anh Hùng ủng hộ 10.000 khẩu trang, chị Huyền và chị Thủy may khẩu trang ít nhất từ 5.000 - 6.000 cái... cho cộng đồng phòng dịch Covid-19.