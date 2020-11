Cô giáo trẻ ‘gieo chữ’ trên núi Ngọc Linh: ‘Mỗi ngày của tôi đều là 20.11’

Điểm trường Tắk Pổ sẽ hồi sinh Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lê Huy Phương - Hiệu trưởng của trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Trà Tập cho biết trong suốt quá trình công tác, cô Nguyễn Việt Thảo luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. “Điều tôi quý nhất ở cô Thảo chính là ngoài việc là người có trách nhiệm, nhiệt huyết, luôn luôn học hỏi về chuyên môn và trao dồi kinh nghiệm thì cô còn là người sống tình cảm. Tình yêu mà cô dành cho các em học sinh rất tuyệt vời, chẳng hạn cô thường tự nguyện nấu ăn cho các em nhỏ để các con được no bụng để học”, ông Phương cho biết. Ông Phương thông tin thêm, ngày 20.11 năm nay nhà trường làm một lễ tri ân nhỏ cho các thầy cô. Trường sẽ không tổ chức lớn vì vừa qua, huyện Nam Trà My đã trải qua thời điểm khó khăn với nhiều mất mát do bão lũ. Riêng về điểm trường Tắk Pổ, đơn vị đã vận động các mạnh thường quân để sữa chữa lại ngôi trường trong thời gian sớm nhất để các em có được nơi học tập và các cô có nơi để ở.