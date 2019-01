Cơ quan chưa trả lời bạn đọc

- TP.HCM: Phòng CSGT đường bộ, đường sắt - Công an TP.HCM chưa trả lời đơn của ông Nguyễn Nhung (ngụ tại số 30, đường số 16, P.Bình Trưng Đông, Q.2) theo phiếu chuyển (PC) 176/PC-TN ngày 12.4.2018; UBND Q.Tân Bình chưa trả lời đơn của bà Bùi Quang Thị Thiên Hương (ngụ tại số 373/1/82 Lý Thường Kiệt, P.9, Q.Tân Bình) theo PC 179/PC-TN ngày 12.4.2018; Công ty cổ phần bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng (Tầng 5, CR3-05A, 109 Tôn Dật Tiên, P.Tân Phú, Q.7) chưa trả lời đơn của ông Nguyễn Bá Hiệp (ngụ tại 64 Nguyễn Trãi, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) theo PC 180/PC-TN ngày 12.4.2018; Công an Q.Bình Thạnh chưa trả lời đơn của ông Nguyễn Công Danh (HKTT: KP.3, TT.La Hà, H.Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi; địa chỉ liên hệ: 363/14/12 Bình Lợi, P.13, Q.Bình Thạnh) theo PC 187/PC-TN ngày 20.4.2018; UBND Q.Tân Bình chưa trả lời đơn của ông Tăng Sơn - Chi nhánh Công ty TNHH Yen Of London (28 Phan Đình Giót, P.2, Q.Tân Bình) theo PC 188/PC-TN ngày 20.4.2018; Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố - Sở Tài nguyên - Môi trường TP.HCM (12 Phan Đăng Lưu, P.7, Q.Bình Thạnh) chưa trả lời đơn của ông Dương Đình Niệm (ngụ tại 27/16 Nguyễn Thị Thập, KP.2, P.Tân Phú, Q.7) theo PC 191/PC-TN ngày 20.4.2018.

- Bình Định: UBND tỉnh Bình Định chưa trả lời đơn của ông Phạm Sáu (HKTT: tổ 21, KV.4, P.Đống Đa, TP.Quy Nhơn) theo PC 171/PC-TN ngày 4.4.2018; UBND tỉnh Bình Định chưa trả lời đơn của ông Trần Khỏe (ngụ tại 482/21 Lê Đức Thọ, P.16, Q.Gò Vấp, TP.HCM) theo PC 189/PC-TN ngày 20.4.2018.

Đề nghị quý cơ quan nhận phiếu chuyển của Báo Thanh Niên nhanh chóng xem xét, giải quyết và thông báo kết quả để chúng tôi trả lời bạn đọc theo luật định.