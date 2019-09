Cơ quan chưa trả lời bạn đọc

- TP.HCM: Công an P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú chưa trả lời đơn của ông Nguyễn Nhật Nam (HKTT: 138/14/7 Nguyễn Duy Cung, P.12, Q.Gò Vấp) theo phiếu chuyển (PC) 638/PC-TN ngày 20.12.2018; Công ty đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Pitsco (62/02 Bàu Cát, P.14, Q.Tân Bình) chưa trả lời đơn của ông Phùng Thăng Quý (ngụ tại 173/21/1, KP.4, P.Tân Phong, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) theo PC 639/PC-TN ngày 20.12.2018; Công an P.18, Q.4 chưa trả lời đơn của bà Mai Tuyết Lan (ngụ 492A Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4) theo PC 640/PC-TN ngày 20.12.2018; Thanh tra Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM chưa trả lời đơn của ông Huỳnh Thanh Bình (ngụ B12/2B Trần Đại Nghĩa, xã Tân Kiên, H.Bình Chánh) theo PC 646/PC-TN ngày 20.12.2018; UBND Q.7 chưa trả lời đơn của bà Trần Thị Trường (ngụ 1468 Huỳnh Tấn Phát, P.Phú Mỹ, Q.7) theo PC 650/PC-TN ngày 20.12.2018; Công an Q.Tân Bình chưa trả lời đơn của bà Từ Thị Kim Sen (ngụ 4/66 ĐHT42, KP.5, P.Tân Hưng Thuận, Q.12) theo PC 651/PC-TN ngày 20.12.2018.