Côn đồ 'bảo kê', tranh giành địa bàn gặt lúa

Tình trạng “ bảo kê ” địa bàn gặt lúa ở tỉnh Thanh Hóa đã xuất hiện vài năm trở lại đây và đang có chiều hướng manh động hơn trước. Gần đây nhất là từ 25-28.5, tại thôn Đồng Tiến (xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương) liên tục xuất hiện một tốp thanh niên lạ mặt, hung hăng kéo đến đe dọa, đánh người dân và chủ máy gặt.

Ảnh Minh Hải Xuất hiện tình trạng "bảo kê" địa bàn gặt lúa khiến người dân bức xúc, lo lắng

Ông Nguyễn Sinh Dân (60 tuổi, ngụ tại thôn Đồng Tiến, xã Quảng Trường) còn chưa hết bàng hoàng, kể lại vào chiều 28.5, gia đình ông có thuê máy gặt của gia đình anh Vũ Ngọc Tấn (49 tuổi, ngụ cùng thôn Đồng Tiến) để gặt 4 sào lúa đã chín. Khi máy gặt của anh Tấn đang chạy xuống ruộng, bất ngờ một nhóm thanh niên lạ mặt đi xe máy tới, mang theo hung khí đến đe dọa rồi đánh anh Tấn. "Lúc đầu, bà con chúng tôi sợ nhóm thanh niên lạ đánh nên không ai dám lại gần. Nhưng do thấy chúng nó đánh anh Tấn dã man quá, nên chúng tôi đã hô hoán nhau lại can ngăn và đưa anh Tấn đi viện điều trị vết thương. Riêng nhóm thanh niên lạ mặt đã bỏ chạy, chúng tôi chỉ giữ lại được 1 người, hiện đã bàn giao lại cho công an, chính quyền địa phương xử lý”, ông Dân kể. Đang được điều trị tại Khoa Phẫu thuật thần kinh - lồng ngực (Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa), ông Vũ Ngọc Tấn, người bị nhóm thanh niên lạ mặt liên tục đe dọa, Đang được điều trị tại Khoa Phẫu thuật thần kinh - lồng ngực (Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa), ông Vũ Ngọc Tấn, người bị nhóm thanh niên lạ mặt liên tục đe dọa, đánh đập những ngày qua, cho biết 5 năm trước, ông thấy người dân trong xã có nhu cầu dùng máy gặt lúa thay cách gặt thủ công, nên tìm thuê máy gặt từ tỉnh khác về gặt lúa thuê cho bà con.

Ảnh Minh Hải Ông Vũ Ngọc Tấn đang phải điều trị tại bệnh viện sau khi bị nhóm thanh niên lạ mặt đánh đập

Ngày 25.5, ông Tấn đưa 2 máy gặt thuê của một người ở tỉnh Quảng Trị cùng với nhóm thợ về để gặt lúa thì bất ngờ xuất hiện nhóm thanh niên lạ mặt đến đe dọa, đánh đập khiến anh phải nhập viện.

Cũng theo ông Tấn, khoảng hơn 8 giờ ngày 25.5, ông đưa máy gặt về đồng thôn Đồng Tiến thì có 8 thanh niên lạ mặt đi trên 3 xe máy, mang theo dao, tuýp sắt đến chặn máy không cho máy gặt. Chúng đe dọa không cho ông gặt thuê, mà phải để cho máy của người khác gặt. Thấy các đối tượng hung hãn nên ông Tấn đã báo công an xã và chỉ khi công an xã xuống thì nhóm người trên mới bỏ đi. "Sáng hôm sau (26.5), chúng tôi đang cho máy gặt lúa thì có 6 đối tượng lạ (cùng nhóm người hôm 25.5) lại kéo đến, mang theo hung khí xông vào đánh, đấm anh Phan Văn Hòa (40 tuổi, ngụ tại xã Giao Mai, huyện Giao Linh, Quảng Trị) - là chủ 2 máy gặt tôi thuê. Được một lúc sau, công an xã và huyện xuống thì bọn chúng đã nhanh chân tẩu thoát. Không dừng lại ở đó, khoảng 16 giờ ngày 28.5, bọn chúng lại tiếp tục kéo nhau đến, 6 thằng xông vào dùng tuýp sắt đánh tôi tới tấp khiến tôi rơi xuống ruộng lúa. Đến khi người dân hô hoán nhau đến can ngăn, bọn chúng mới dừng tay, sau đó tôi được người dân đưa đi cấp cứu”, ông Tấn kể. Triệu tập những người liên quan để làm rõ vụ việc

Nhiều người dân xã Quảng Trường đang lo lắng và cho biết, thời điểm hiện tại lúa vụ hè thu đã chín đều, cần gặt xong sớm để làm đất cho vụ sau. Hơn nữa, tranh thủ thời tiết khô nắng để phơi lúa, nhưng vì tình trạng khan hiếm máy gặt, do những đối tượng lạ mặt không cho máy gặt nơi khác về địa bàn xã Quảng Trường gặt lúa, nên nhiều cánh đồng dù lúa chín rũ cũng phải nằm chờ, ùn ứ lại. Trong khi, toàn xã Quảng Trường có hơn 360 ha đất trồng lúa nhưng chỉ có 2 máy gặt người dân trong xã tự bỏ tiền ra mua về gặt thuê, không thể gặt cho kịp thời vụ, năm nào người dân cũng phải thuê máy ở những nơi khác về gặt mới xuể.

Ông Nguyễn Ngọc Cường, Chủ tịch UBND xã Quảng Trường, cho biết vụ việc có nhóm đối tượng lạ mặt đến gây gổ, đánh đập người dân và chủ máy gặt những ngày vừa qua là lần đầu tiên xuất hiện tại xã.

“Chúng tôi rất khuyến khích máy gặt các nơi về đây gặt thuê để giúp người dân nhanh chóng gặt xong lúa, kịp thời chuẩn bị cho vụ sau. Riêng vụ việc chiều ngày 28.5, ông Vũ Ngọc Tấn bị đánh, chúng tôi nhận được thông tin đã cử công an xã xuống ngay, sau đó đưa 1 thanh niên về trụ sở giải quyết. Nam thanh niên khai nhận tên là Bùi Sỹ Lương (29 tuổi, ngụ tại xã Đông Vinh, thành phố Thanh Hóa) đã cùng nhóm của mình xuống đe dọa, đánh đập ông Tấn. Do vụ việc có tính chất phức tạp nên chúng tôi đã bàn giao người, tang vật cho Công an huyện Quảng Xương điều tra, làm rõ”, ông Cường cho biết.

Ảnh Minh Hải Tình trạng tranh giành địa bàn gặt lúa thuê khiến người dân nhiều nơi lo lắng sẽ chậm mùa vụ vì không có máy gặt

Trả lời Thanh Niên, đại tá Tào Quang Chiến, Trưởng công an huyện Quảng Xương, cho biết chiều 28.5 đã tiếp nhận thanh niên tên Bù Sỹ Lương và tang vật là xe máy, hung khí từ Công an xã Quảng Trường để điều tra, làm rõ. Cũng theo đại tá Chiến, năm 2017 cũng đã xảy ra những vụ việc tương tự như đe dọa, xô xát khi máy gặt ở những nơi khác được thuê về gặt lúa tại địa phương.

“Qua lời khai của Lương, chúng tôi đang triệu tập những người có liên quan để làm rõ vụ việc. Đây cũng không phải lần đầu tiên trên địa bàn huyện Quảng Xương xuất hiện tình trạng các đối tượng xấu gây mất an ninh trật tự khi mùa gặt đến. Khoảng 1 tuần trước, chúng tôi cũng đã xử lý vụ việc tương tự xảy ra ở xã Quảng Vọng. Để ngăn chặn tình trạng mất an ninh trật tự khi mùa gặt đến, chúng tôi đã cử anh em xuống địa bàn, nhằm tránh tình trạng “bảo kê”, tranh giành địa bàn gặt lúa”, Trưởng công an huyện Quảng Xương nói.