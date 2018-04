Công an phường trả lại 2.000 USD cho người làm rơi ví ở quán cơm

Trao đổi với Thanh Niên sáng nay, 5.4, trung tá Bùi Tuấn Long, Trưởng công an phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, cho biết trong ngày hôm qua, 4.4, đơn vị này đã hoàn thành các thủ tục trả lại số tiền 2.000 USD cho anh Nguyễn Xuân Nghinh (46 tuổi, trú tại xóm Trung Tâm, xã Sơn Phú, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên).



Đây là số tiền do đại úy Lê Mạnh Cường, hiện đang công tác tại công an phường nhặt được ở một quán cơm trên địa bàn phường Trưng Vương.

Đại úy Lê Mạnh Cường cho biết, ngày 2.4, khi đi ăn trưa, anh vô tình nhặt được chiếc ví đó để quên ngay cạnh chỗ ngồi nhưng không thấy có người quay lại nhận. Đại úy Cường phán đoán, chiếc ví này do ai đó làm rơi nên đã mang về trụ sở công an phường báo cáo lãnh đạo để tìm trả lại người mất.

Kể về hành trình tìm lại chủ nhân số tiền này, trung tá Bùi Tuấn Long cho biết, khi kiểm kê, bên trong chiếc ví này có 2.000 USD và một giấy nhận tiền mang tên một người phụ nữ tên Hoa quê ở huyện Định Hóa. “Nhưng khi liên lạc, chị Hoa nhất quyết phủ nhận bị mất số tiền như được thông báo. Về sau khi nhớ ra có gửi số tiền này cho người thân, chị Hoa đã thông báo lại cho công an”, trung tá Long cho biết.

Theo đó, Công an phường Trưng Vương đã xác minh, người đánh rơi số tiền này là anh Nguyễn Xuân Nghinh là khách ăn cơm tại quán cùng thời điểm với đại úy Lê Mạnh Cường và đã được hướng dẫn các thủ tục để nhận lại tiền trong ngày 4.4.

Trong thư cảm ơn tập thể lãnh đạo Công an phường Trưng Vương, anh Nghinh cho biết, mình làm nghề lái xe tải . Số tiền này được chị Hoa ở gần nhà đi đổi giúp. Khi biết đã rơi mất tiền, anh Nghinh rất hoang mang, lo lắng. “Số tiền này rất lớn nếu không tìm thấy được thì sẽ là gánh nặng đối với gia đình khi phải bồi hoàn lại tiền cho chị Hoa, may mắn là tôi đã được các anh công an tìm trả lại đầy đủ”, anh Nghinh bày tỏ.