Công an viên trọng thương khi bắt nghi can cướp giật: Trao 10 triệu đồng hỗ trợ

Ngày 10.6, Công an H.Đồng Phú (Bình Phước) đang tạm giữ Phan Văn Trí (37 tuổi, ngụ xã Thuận Lợi, H.Đồng Phú), một trong 2 nghi can gây ra vụ cướp tài sản và khiến một công an viên xã bị thương nặng trong quá trình truy bắt 2 nghi can này.

Trước đó, nhận được tin báo 2 nghi can gây ra vụ cướp tài sản (ngày 30.5) trên địa bàn H.Đồng Phú là Phan Văn Trí và Kiều Anh Huy (32 tuổi, ngụ H.Phú Riềng, Bình Phước) đang lẩn trốn trên địa bàn xã Thuận Lợi.

Chiều 7.6, Công an H.Đồng Phú phối hợp với Công an xã Thuận Lợi đã tổ chức vây bắt 2 nghi can này. Do truy đuổi với tốc độ cao, anh Nguyễn Thanh Hưng (36 tuổi, công an viên xã Thuận Lợi) đã bị Kiều Anh Huy ép xe khiến anh Hưng bị tông vào giải phân cách trên đường ĐT.741 và bị thương nặng.

Nghi can Phan Văn Trí tại cơ quan công an ẢNH: CTV

Ngay khi ép ngã anh Hưng, Huy tăng ga chạy thoát, riêng Trí đã bị lực lượng công an khống chế, bắt giữ sau đó. Anh Hưng được mọi người đưa đi cấp cứu ở BV Chợ Rẫy (TP.HCM) trong tình trạng đa chấn thương.

Theo kết quả từ bệnh viện, anh Hưng bị gãy xương vai, xương chậu, vỡ bàng quang, tràn dịch màng phổi, vỡ sụn chậu. Hiện, anh Hưng đã qua cơn nguy kịch. Công an huyện Đồng Phú đang tạm giữ Phan Văn Trí, đồng thời khẩn trương truy bắt Kiều Anh Huy.

Liên quan đến vụ việc anh Hưng bị cướp ép ngã bị thương nặng, chính quyền địa phương xã Thuận Lợi và Công an xã Thuận Lợi đã xuống nhà, thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình anh Hưng 10 triệu đồng.

Đại diện lãnh đạo địa phương, công an xã đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình anh Hưng ẢNH: CTV