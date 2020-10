EVNNPC: Tăng cường biện pháp an toàn công tác kiểm tra, khắc phục hậu quả mưa lũ

Công nhân Điện lực Hương Khê - PC Hà Tĩnh khắc phục sự cố 10.2020

Trong những ngày qua, các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình đã có mưa rất to, ngập lụt ở nhiều nơi, đe dọa an toàn đến người và tài sản nhân dân. Để đảm bảo an toàn cho người lao động khi thực hiện công tác khắc phục hậu quả do mưa, lũ gây ra, ngày 19.10.2020, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã gửi công điện yêu cầu các Giám đốc các Công ty Điện lực Nghệ An, Hà Tĩnh, Dịch vụ Điện lực miền Bắc chỉ đạo thực hiện ngay việc tăng cường các biện pháp an toàn trong công tác kiểm tra, khắc phục hậu quả mưa lũ.