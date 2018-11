CSGT ngã khẳng định không 'diễn'; người bị cáo buộc thúc cùi chỏ: 'Tôi không tác động gì!'

Công an vẫn khẳng định té do đường trơn, bị thúc cùi chỏ



Ngày 10.11, trao đổi với Thanh Niên, thượng tá Huỳnh Dư Phi Long, Trưởng Công an TP.Quy Nhơn (Bình Định) cho biết đã báo cáo với Công an tỉnh Bình Định và công bố thông tin chính thức về vụ việc liên quan đến va chạm giữa CSGT với nhóm thanh niên trên đường Diên Hồng (TP.Quy Nhơn) vào tối 7.11 (Thanh Niên đã thông tin).

Đây là vụ việc được một số thanh niên quay clip, đưa lên mạng xã hội Facebook gây xôn xao dư luận trong thời gian qua, trong đó có việc thiếu úy Đinh Công Hoàng Linh (thuộc CSGT Công an TP.Quy Nhơn) bị ngã trong lúc làm nhiệm vụ.

Clip CSGT 'tự té' được lan truyền trên mạng

Thượng tá Huỳnh Dư Phi Long khẳng định: vào tối 7.11, trên đường Diên Hồng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô 77L1-303.79 do Huỳnh Hiệp Xuyên (35 tuổi, ở xã Mỹ Châu, H.Phù Mỹ, Bình Định) điều khiển với mô tô 77L1-938.49 do Phạm Thanh Tuấn (22 tuổi) điều khiển chở theo Phạm Trọng Tuyển (22 tuổi) và Phạm Thanh Qua (21 tuổi, cùng cùng trú xã Canh Vinh, H.Vân Canh, Bình Định).

Theo báo cáo mà thượng tá Phi Long cung cấp: Nhận tin báo, Công an TP.Quy Nhơn cử cán bộ Công an P.Ngô Mây và tổ xử lý tai nạn thuộc Đội CSGT Công an TP.Quy Nhơn đến hiện trường phối hợp khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ.

Khi tổ công tác thực hiện quy trình về xử lý tai nạn giao thông thì Phạm Trọng Tuyển, Phạm Thanh Qua đi vào hiện trường vụ tai nạn, dùng điện thoại quay phim, lớn tiếng với lực lượng làm nhiệm vụ, gây mất an ninh trật tự tại khu vực.

Lúc này, tổ công tác yêu cầu Qua và Tuyển ra khỏi hiện trường nhưng cả 2 không chấp hành mà có lời nói, thái độ thách thức, buộc tổ công tác phải cưỡng chế, đẩy Qua và Tuyển ra khỏi khu vực.

Phạm Thanh Qua bị khống chế sau khi CSGT bị ngã - ẢNH CẮT TỪ CLIP

Sau đó, Phạm Thanh Qua la lớn, hô hoán: “Công an đánh dân”. Lợi dụng sơ hở, ông Xuyên điều khiển mô tô 77L1-303.79 rời khỏi hiện trường.

Khi tổ công tác chuẩn bị đưa mô tô 77L1-938.49 về trụ sở Công an TP.Quy Nhơn thì Tuyển và Qua lao tới, giằng co với lực lượng làm nhiệm vụ, yêu cầu không được giữ mô tô này mà phải tìm xe 77L1-303.79 về xử lý, đồng thời lớn tiếng xô đẩy cán bộ đang làm nhiệm vụ.

tin liên quan Công an Quy Nhơn: CSGT té ngã khi giằng co do bị thanh niên thúc cùi chỏ Quá trình xô đẩy, Phạm Thanh Qua đã dùng cùi chỏ trái thúc vào ngực thiếu úy Đinh Công Hoàng Linh. Do bất ngờ và theo phản xạ né tránh cú thúc chỏ, anh Linh ngã xuống đường. Quá trình xô đẩy, Phạm Thanh Qua đã dùng cùi chỏ trái thúc vào ngực thiếu úy Đinh Công Hoàng Linh. Do bất ngờ và theo phản xạ né tránh cú thúc chỏ, anh Linh ngã xuống đường.

“Động tác thúc cùi chỏ trên các clip thấy rất rõ ràng nhưng để anh Linh có ngã hay không thì không phải lực trực tiếp từ cùi chỏ của Qua. Bị thúc cùi chỏ, anh Linh phản ứng lùi lại, thế chân trụ không vững gặp lúc đường trơn do trời mưa nên bị ngã. Việc ngã hay không ngã của anh Linh không ảnh hưởng gì đến việc xử lý vụ việc này”, ông Long nói.

Thiếu úy Đinh Công Hoàng Linh cũng cho rằng trong quá trình xử lý vụ việc do có trời mưa lớn nên đường trơn trợt lại bị lực đẩy từ cùi chỏ của Phạm Thanh Qua nên bị mất thế, ngã ra đường. Thiếu úy Linh cũng cho rằng bản thân không hề “diễn”, không bị đau và sau cú ngã đã đứng lên để tiếp tục xử lý vụ việc.

ẢNH CẮT TỪ CLIP Anh Qua cho rằng anh Tuyển bị đánh trong lúc cầm điện thoại quay phim

'Nếu CSGT không ngã vào lúc đó thì sự việc sẽ khác' Trong khi đó, anh Phạm Thanh Qua lại cho rằng bản thân rất bức xúc vì cách xử lý tai nạn của CSGT Công an TP.Quy Nhơn trong vụ việc này. CSGT tự té hay bị xô ngã khi giằng co với một thanh niên? Theo anh Qua, sau khi xảy ra va chạm giữa mô tô 77L1-303.79 và mô tô 77L1-938.49 thì có 2 người đàn ông lớn tuổi đến uy hiếp, đòi đánh nhóm của Qua (gồm: Tuấn, Tuyển và Qua) và đòi bồi thường 100 triệu đồng. Tuy nhiên, khi công an và CSGT đến lại để mô tô 77L1-303.79 đi rồi đưa mô tô 77L1-938.49 về trụ sở công an. Theo anh Qua, sau khi xảy ra va chạm giữa mô tô 77L1-303.79 và mô tô 77L1-938.49 thì có 2 người đàn ông lớn tuổi đến uy hiếp, đòi đánh nhóm của Qua (gồm: Tuấn, Tuyển và Qua) và đòi bồi thường 100 triệu đồng. Tuy nhiên, khi công an và CSGT đến lại để mô tô 77L1-303.79 đi rồi đưa mô tô 77L1-938.49 về trụ sở công an. “Lúc đó, tôi thấy bất bình nên mới lại nói tại sao lại để xe 77L1-303.79 đi? Anh CSGT trả lời là nó đi nhưng ở đây có hình ảnh, biển số để làm việc sau. Sau đó, tôi mới hỏi mấy anh CSGT là biển tên các anh đâu? Trong khi đó, thiếu uý kia áp sát người tôi nên tôi xô em ra. Tôi hỏi lại biển tên các anh đâu, trong khi đó tay tôi vịn vào mô tô 77L1-938.49 nhưng thiếu uý kia tự ngã rồi lại chỉ tay vào tôi và sau đó các anh công an xông vào khống chế, đưa tôi về đồn công an”, anh Qua kể lại. Anh Qua cho rằng CSGT tự té ngã chứ mình không có tác động gì và nếu CSGT không ngã vào lúc đó thì sự việc sẽ khác, Qua cũng sẽ không bị bắt về đồn.

Hiện Công an TP.Quy Nhơn đang tổ chức làm rõ việc thực hiện quy trình, thái độ của cá nhân được giao nhiệm vụ trong quá trình xử lý vụ việc và tạm giữ mô tô bỏ chạy khỏi hiện trường (77L1 303.79), đồng thời đang củng cố hồ sơ, điều tra xử lý vụ tai nạn giao thông và các đối tượng có liên quan đến hành vi cản trở người thi hành công vụ theo quy định.