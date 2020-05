CSGT Tân Sơn Nhất bị tố đòi 6,2 triệu: Thanh tra Công an TP.HCM vào cuộc

Sau khi Thanh Niên đăng tải bài viết về CSGT Tân Sơn Nhất , thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) bị tố đòi 6,2 triệu đồng cho lỗi vi phạm 350.000 đồng (xe không biển số) của người vi phạm, tối 25.5, Công an TP.HCM thông tin Thanh tra Công an TP đang vào cuộc xác minh.